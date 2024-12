Heute im TV: Das epische Finale der größten Fantasy-Reihe aller Zeiten

Dieser Fantasy-Film hat es definitiv geschafft, einen würdigen Abschluss für eine gigantische Reihe zu finden. Womöglich ist er sogar ihr bester Teil und kommt heute im TV.

Aktuell stürmt die Harry Potter-Reihe die Charts verschiedener Streaming-Anbieter, auch im Fernsehen konntet ihr in den letzten Wochen die Fantasy-Filme sehen. Heute kommt mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 das große Finale des gefeierten Franchise im Fernsehen.

Bildgewaltiges Zauberer-Duell: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 im TV

Schon im ersten Teil des Finales begaben sich Harry (Daniel Radcliffe) und seine Freund:innen auf die Suche nach den Horkruxen, die Teile von Voldemorts (Ralph Fiennes) Seele enthalten. Sie müssen sie finden und zerstören, um überhaupt eine Chance gegen den dunklen Lord zu haben. Ebenfalls von größter Bedeutung sind die Heiligtümer des Todes, die auf keinen Fall in die falschen Hände geraten dürfen.

In einem bildgewaltigen und spannenden Duell treffen die Fronten von Gut und Böse aufeinander. Visuell überzeugt der letzte Teil auf ganzer Linie, und auch emotional gelingt es Regisseur David Yates, die Geschichte zu einem würdigen Abschluss zu bringen.

Ist Harry Potter 7.2 der beste Teil der Harry Potter-Reihe?

2001 startete die Harry Potter-Adaption, zehn Jahre später erschien der letzte Teil. Mit den Jahren haben die Filme nicht an Qualität verloren – im Gegenteil. Bei Rotten Tomatoes wird mit 96 Prozent positiver Kritiken Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 als bester Film des Franchise bewertet.

Gelungen sind alle acht Adaptionen, kein Wunder bei den spannenden Romanvorlagen von J.K. Rowling. Da bleibt es nicht aus, dass die Meinungen um den besten Teil auseinander gehen und wohl jeder seinen persönlichen Favoriten hat. Unsere Redaktion setzt einen anderen Film auf Platz 1, doch auch bei dem letzten Teil feiert sie den epischen Abschluss "der nicht von Ort zu Ort hetzt, sondern sich in einer mitreißenden Schlacht verliert, die allen Figuren vor allem in den Stunden der Ungewissheit noch einmal einen großen Moment gewährte."

Wann läuft das spektakuläre Harry Potter-Finale im TV?

In die große Zauberschlacht ziehen Harry und seine Freund:innen am heutigen Samstag, den 21. Dezember um 20:15 Uhr auf Sat. 1. Die Wiederholung könnt ihr am 24. Dezember um 17:45 Uhr sehen. Das Fantasy-Franchise erobert außerdem gerade die Streaming-Charts verschiedenster Anbieter, so könnt ihr den zweiten Teil von Harry Potter 7 bei Prime, Netflix und RTL+ streamen.

