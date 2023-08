Heute im TV: Der 200 Millionen Dollar teure Sci-Fi-Katastrophen-Film, der vor 14 Jahren eine Panik auslöste

Im Jahr 2009 versuchte ein Sci-Fi-Katastrophen-Film, irgendwie realistisch zu wirken, trotz hanebüchener Geschichte. Das Ergebnis war eine Panik. Heute könnt ihr den Film im TV sehen.

Roland Emmerich ist der Meister des Katastrophen-Films und mit 2012 lieferte er sein Magnum Opus ab. 158 Minuten, ein 200 Millionen US-Dollar schweres Budget und so viele Zerstörungen, wie sich mit diesem Geld kaufen lassen.

Was kein Meisterstück war: Die Marketing-Kampagne um den Blockbuster, den ihr Samstag im TV sehen könnt.

Worum geht es in 2012?

2009 erhalten die obersten Politiker der G8-Staaten die Nachricht, dass im Jahr 2012 die Erde untergehen wird. Dies sei anhand zahlreicher Forschungsergebnisse belegt. Die Regierungschefs ordnen den Bau von Archen an, mit denen genügend Menschen und Tiere gerettet werden können, um ein Fortbestehen der Menschheit zu sichern. Doch bei weitem nicht alle Menschen werden überleben. Repräsentiert wird dieser Teil der Weltbevölkerung im Film von John Cusack und seiner Patchwork-Familie.

Was steckt hinter der Panik um 2012?

Vielleicht erinnert ihr euch: In den 2000ern kursierte die wilde Theorie, dass im Jahr 2012 die Welt untergehen würde. Auslöser war der Maya-Kalender, der im Jahr 2012 endete – ein vermeintlich untrügliches Symbol dafür, dass in diesem Jahr auch die letzte Stunde des Planeten Erde schlagen werde. Was natürlich nicht passierte. Der Film 2012 verwertete das Jahr des Untergangs als Titel. Und damit nicht genug.

Der erste Trailer zu 2012 forderte alle Zusehenden auf, "die Wahrheit herauszufinden". Man solle im Internet nach dem Begriff "2012" suchen. Wer das tat, stieß unter anderem auf eine vermeintlich authentische Webseite , die heute nicht mehr existiert. Dort konnte man sich für eine Lotterie registrieren, die Tickets für die rettende Arche verlost. Die Webseite war ein Gag.

Dennoch fiel die Marketing-Kampagne auf fruchtbaren Boden. Da sie Verschwörungserzählungen unterstützte, die das 2012-Szenario ernsthaft diskutierten, wurde sie seinerzeit etwa vom Guardian scharf kritisiert. Zu Recht: Denn wie der Independent 2009 berichtete, gingen im Vorfeld des Kinostarts von 2012 tausende besorgte Nachrichten bei der NASA ein, der US-Weltraumbehörde.

Auch ein Astronom der NASA kritisierte die Marketing-Kampagne, die heute wohl undenkbar wäre. Über die Webseite sagte er: "Sie sieht sehr professionell aus. Sie beschreibt eine Organisation, die seit 30 Jahren existiert und aus internationalen Wissenschaftler:innen, Geschäftsleuten und Regierungsvertreter:innen besteht, die herausgefunden haben, dass eine 94-prozentige Chance besteht, dass die Welt 2012 untergeht . Und es ist alles erfunden, reine Fiktion."

Doch einige Menschen würden das alles ernst nehmen. Und wenn man wirklich an den in drei Jahren eintretenden Weltuntergang glaubte, dann kriegte man keine Lust auf den Film, sondern vor allem eines: Angst.

Mir haben Teenager geschrieben, dass sie Suizid in Betracht ziehen, weil sie das Ende der Welt nicht miterleben wollen. Wenn du im Internet lügst und Kindern Angst einjagst, um Geld zu verdienen, ist das ethisch falsch.

Natürlich handelte es sich bei der Kampagne um einen Scherz, der keine böse Absicht verfolgte und lediglich spielerisch Aufmerksamkeit auf den Film lenken wollte. Eine Brechung jeglicher Art wäre im Rückblick allerdings besser gewesen.

Wann läuft 2012 im TV?

ZDFNeo zeigt 2012 am Samstag um 20.15 Uhr. In der Nacht auf Sonnt um 1.50 Uhr folgt die Wiederholung des 158-Minuten-Schinkens. Wenn ihr Lust auf den Film habt, solltet ihr die Chance nutzen, denn bei einem großen Streaming-Dienst ist 2012 nicht verfügbar.

