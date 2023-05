Heute im TV: Der 260 Millionen Dollar teure Abschluss einer Sci-Fi-Reihe, die danach 2 Mal neu aufgelegt wurde

Wenn ihr auf der Suche nach brachial-bombastischer Sci-Fi-Action seid, dann werden euch die Transformers-Filme nicht enttäuschen. Heute läuft Teil 5 der Reihe im Fernsehen.

Seit 2007 erobert die adrenalingeladenen Transformers-Filme im Live-Action-Gewand die große Leinwand. Ganz so ausgeklügelt wie das Marvel Cinematic Universe ist das Sci-Fi-Franchise allerdings nicht. Im Gegenteil: Die Mythologie lässt sich beliebig biegen. Wer eine Filmreihe mit Kontinuität sucht, ist hier vergebens.



Die ersten drei Filme wurden noch einigermaßen von Shia LaBeouf als Hauptdarsteller zusammengehalten. Danach übernahm Mark Wahlberg für zwei Teile das Sagen, ehe er sich zusammen mit Regisseur Michael Bay verabschiedete. Transformers 5: The Last Knight ist der letzte Teil der Bay-Ära. Danach folgte ein Soft-Reboot.

Heute im TV: Transformers 5: The Last Knight läuft heute, am 29. Mai 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Wiederholung folgt nachts um 01:45 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Netflix, WOW und Paramount+ im Abo streamen.

Chaotische Science-Fiction-Reihe: Transformers startet mit Aufstieg der Bestien den nächsten Anlauf

Seit Bay das Franchise verlassen hat, versucht sich Transformers, neu zu erfinden. Der erste Versuch fand im Dezember 2018 statt, als Bumblebee in die Kinos kam. Angesiedelt in den 1980er Jahren wird die Vorgeschichte des titelgebenden Autobots erzählt, während die von Hailee Steinfeld gespielte Charlie als menschliche Hauptfigur fungiert. Der Film war allerdings nicht erfolgreich genug, um fortgesetzt zu werden.

Nun erleben wir den zweiten Versuch, frischen Wind in die Reihe zu bringen. Transformers: Aufstieg der Bestien entführt in die 1990er Jahre und stellt uns mit Anthony Ramos einen völlig neuen Hauptdarsteller vor, während vertraute Autobots wie Optimus Prime zurückkehren. Am 8. Juni 2023 startete der siebte Transformers-Film in den Kinos. Wir sind gespannt, ob er das Franchise in die Zukunft führen kann.