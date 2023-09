Heute im TV: Der vielleicht beste Sci-Fi-Kriegsfilm aller Zeiten, dessen Fernsehfassung immer noch um 6 Minuten geschnitten ist

Wie würde sich die Menschheit wirklich verhalten, wenn eine außerirdische Invasion die Erde überfällt? Dieser Sci-Fi-Kriegsfilm gibt darauf eine erschreckende Antwort –zu erschreckend für die Prüfstellen in Deutschland.

Die Welt war nicht vorbereitet auf Paul Verhoevens Starship Troopers. Der satirische Sci-Fi-Kriegsfilm traf in Deutschland auf eine in den 90ern noch relativ sensible Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM). Die Bedenken um den heutigen Kult-Klassiker sind mittlerweile ausgeräumt. Trotzdem seht ihr heute im Fernsehen nur eine gekürzte Fassung.

Krieg gegen Insekten: Darum geht's in Starship Troopers

Touchstone/Buena Vista Starship Troopers

Im 25. Jahrhundert ist die Demokratie abgeschafft und Menschen müssen sich in der autoritären Föderation zum Militärdienst verpflichten lassen. Was wie ein Teeniefilm von drei jungen Freund:innen beginnt (Casper van Dien, Denise Richards und Neil Patrick Harris), wird bald zur ultrabrutalen Kriegssatire. Denn die Menschheit schlägt eine interstellare Schlacht gegen Riesenkäfer mit Abermillionen Soldat:innen als Kanonenfutter.

Starship Troopers läuft im Fernsehen immer noch geschnitten, obwohl der Film nicht mehr auf dem Index steht

1999, zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung, landete die ungeschnittene Fassung von Starship Troopers in Deutschland auf dem Index. Als Gründe wurde die harten Gewaltdarstellungen und eine vermeintlich pro-militaristische Einstellung des Films genannt. Diese Interpretation des Inhalts wurde damals kritisiert.

2017 wurde der Film neu geprüft. Das Ergebnis: Die ungekürzte Version erhielt eine FSK 16. Das Problem: Diese Änderung ist bei den TV-Sendern noch nicht angekommen. Im deutschen Fernsehen läuft laut Schnittberichte immer noch die alte, um über 6 Minuten gekürzte Fassung. 39 Szenen wurden entweder geändert oder ganz entfernt. Es gibt aber eine Alternative.

Wann und wo läuft Starship Troopers im TV und wo gibt es die ungeschnittene Version?

RTL2 zeigt Starship Troopers um 22.50 Uhr. Einer Wiederholung gibt es leider nicht, aber ihr könnt den Film bei Disney+ schauen. Zusätzlicher Vorteil: Dort ist die ungeschnittene Fassung verfügbar.

