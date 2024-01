Heute im TV: Der wirklich (!) erfolgreichste Film aller Zeiten

Unvergleichlich dramatisch und umstritten: Das ist der erfolgreichste Film aller Zeiten, an dessen Popularität auch die Avengers und Avatars dieser Welt nicht heranreichen.

An der Spitze der Box-Office-Listen der finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten wechselten sich in den letzten Jahren Avengers 4: Endgame und Avatar – Aufbruch nach Pandora ab. Dabei wird in der Regel die Inflationsrate außer Acht gelassen. Heute läuft Vom Winde verweht im TV, der vielen als "wahrer" erfolgreichster Film aller Zeiten gilt.

Vom Winde verweht entführt in die Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs

Das Traumprojekt von Produzent David O. Selznick basiert auf dem gleichnamigen Roman von Margaret Mitchell. Vivien Leigh spielt Scarlett O'Hara, Tochter einer Baumwoll-Plantage in Georgia. 1861 träumt sie von ihrem Schwarm Ashley (Leslie Howard), der ihr jedoch die kalte Schulter zeigt. So wendet sich Scarlett dem Zyniker Rhett Butler (Clark Gable) zu. Sie kann Ashley aber selbst in den Wirren des Amerikanischen Bürgerkriegs nicht vergessen. Über Jahre begleitet der Film Scarletts teils gewissenlosen Kampf um ihre große Liebe und ihr Familienerbe, der von Tragödien gesäumt wird.

MGM Vom Winde verweht

1939 erschien der Film von Regisseur Victor Fleming, begleitet von einem Marketing-Sturm. Er lief jahrelang im Kino und wurde mehrfach wieder aufgeführt. Allein in den USA wurden laut Box Office Mojo über 200 Millionen Tickets für den Film gelöst. Das Guinness Buch der Rekorde und andere Quellen führen Vom Winde verweht bis heute als erfolgreichsten Film aller Zeiten, wobei sein Einspielergebnis, angepasst an die Inflationsrate, auf über 4 Milliarden Dollar geschätzt wird.



Schon bei Erscheinen wurde der Film wegen der Darstellung der afroamerikanischen Sklaven verurteilt

Schauspielerin Hattie McDaniel, Darstellerin der Hausdienerin Mammy, wurde als erste Afroamerikanerin mit einem Oscar ausgezeichnet. Die Darstellung der Sklaven war allerdings schon damals Ziel von Kritik. Molly Haskell führt in ihrem Buch Frankly, My Dear: Gone With the Wind Revisited gespaltene Reaktionen aus afroamerikanischen Kreisen auf. Manche Beobachter würdigten McDaniels Leistung, gerade im Vergleich zu den kleinen Rollen, die schwarzen Schauspielenden für gewöhnlich in Hollywood-Filmen vorbehalten waren.

MGM Vivien Leigh und Hattie McDaniel

Andere warfen ihr vor, eine Onkel-Tom-Figur zu spielen, also das Stereotyp einer unterwürfigen schwarzen Figur. In einigen Städten kam es zu Demonstrationen gegen Vom Winde verweht, der in der Zeitung Chicago Defender als "Waffe des Terrors gegen das schwarze Amerika" bezeichnet wurde, wie es in der New York Times heißt. Der Pittsburgh Courier beschrieb die Darstellung der Sklaven damals als "glückliche Hausangestellte und gedankenlose, hilflose Trottel".

Man sollte die Romantisierung des amerikanischen Südens in Vom Winde verweht nicht ignorieren. Der Film brilliert mit epischen Bildern, welche den Gefühlsstürmen gerecht werden. Im Mittelpunkt steht eine unvergleichlich widerspenstige Heldin, die ihr eigenes Schicksal und Unglück mit offenen Augen herbeiführt. Scarlett ist eine vielschichtige Heldin, selten liebenswürdig, stets faszinierend. Der differenzierte Ansatz der Charakterdarstellung spiegelt sich allerdings nicht im Umgang mit der historischen Epoche. In Vom Winde verweht werden die Gründe für den Bürgerkrieg ebenso beschönigt wie der Alltag von Afroamerikanern auf einer Plantage. Diese Gegensätze muss jeder Einzelne für sich vereinen oder eben nicht.

So kannst du Vom Winde verweht schauen

Vom Winde verweht läuft am heutigen 1. Januar 2024 ab 20:15 Uhr bei Arte, das heißt ohne Werbeunterbrechung. Dank einer Laufzeit von rund 210 Minuten endet der Film trotzdem erst kurz vor Mitternacht. Die Wiederholung wird am 5. Januar ab 14:15 Uhr ausgestrahlt.

Darüber hinaus ist Victor Flemings Klassiker bei diversen Anbietern in der Kauf- und Leihversion erhältlich.