Heute im TV: Der wohl beste Action-Film von Kult-Regisseur Guy Ritchie mit Jason Statham als Rache-Berserker

Das ZDF strahlt heute Guy Ritchies Cash Truck aus. Der Regisseur von unterhaltsamen Gangster-Thrillern hat mit Jason Statham einen überraschenden Action-Kracher gedreht, der es in sich hat.

Mit Jason Statham hat Kult-Regisseur Guy Ritchie mehrmals für Filme wie Bube Dame König GrAs, Revolver und zuletzt Operation Fortune zusammengearbeitet. Ihre beste Kollaboration ist der Action-Kracher Cash Truck, für den der Regisseur auf seinen typischen Humor verzichtet und einen geradlinigen Genre-Reißer auffährt. ZDF zeigt den intensiven Rache-Trip am Montagabend.

TV-Tipp: Cash Truck begeistert als Action- und Thriller-Mix von Guy Ritchie

In der Story des Films, der ein Remake des 2004 erschienen französischen Streifens Cash Truck - Der Tod fährt mit ist, spielt Statham den geheimnisvoll-verschlossenen Mitarbeiter einer Security-Firma. Als Neuankömmling in dem Job ist es seine Aufgabe, die mit viel Geld beladenen Transporter in Los Angeles vor Überfällen zu schützen. Als er bei einer kriminellen Aktion die Angreifer brutal ausschaltet, kommt langsam seine dunkle Vergangenheit ans Licht.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Cash Truck:

Cash Truck - Trailer (Deutsch) HD

Jason Statham ist die ideale Besetzung in dieser bierernsten Mischung aus Thriller und Action wie aus den 70ern. Schon die Eröffnungssequenz, die an Michael Manns Genre-Meilenstein Heat erinnert, setzt den Tonfall für den rund zweistündigen Rachefeldzug, bei dem Ritchie immer wieder durch die Zeit springt.

Es ist der einzige markante Inszenierungskniff des Regisseurs, der hier ansonsten einen schnörkellosen, heftigen Reißer ohne jeglichen Humor in Szene setzt. Auch Statham, der im Lauf der Jahre mehr und mehr auf Selbstironie setzte, spielt seinen Protagonisten so grimmig und gnadenlos wie lange nicht mehr. Zusammen haben Regisseur und Hauptdarsteller den wohl besten Action-Film in Guy Ritchies Karriere geschaffen.

Wann läuft Cash Truck im TV?

ZDF strahlt den Action-Kracher am 17. Februar 2025 um 22:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Cash Truck ab dem 18. Februar gratis in der ZDF-Mediathek zwischen 22 Uhr und 6 Uhr streamen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im April 2023 auf Moviepilot erschienen.