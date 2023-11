Heute im TV: Der wohl beste Teil der größten Action-Reihe unserer Zeit, die über 7 Milliarden eingespielt hat

Bei VOX läuft am Donnerstag der vermutlich beste Teil einer Action-Reihe, die dieses Jahr an den weltweiten Kinokassen einen neuen Meilenstein geknackt hat.

Das Fast & Furious-Franchise mit Vin Diesel bringt es bis heute auf stolze 10 Filme. Der elfte Film soll 2025 erscheinen und das große Finale der Reihe markieren. Davor soll außerdem noch ein Spin-off mit Dwayne Johnson und dem neuen Bösewicht aus Teil 10 erscheinen, der von Aquaman-Star Jason Momoa gespielt wird.

Am Donnerstag strahlt VOX Fast & Furious Five aus. Der Teil definierte die Action-Saga komplett neu und brachte mit The Rock frischen Wind ins Franchise. Durch die überzeichnete Setpiece-Struktur dieser Fortsetzung ist der wohl beste Fast & Furious-Teil überhaupt entstanden.

Worum geht es in Fast & Furious 5?

Im fünften Teil der Action-Reihe begibt sich Dwayne Johnson in der Rolle des Secret Service-Agenten Luke Hobbs auf die Jagd nach Dominic Toretto (Vin Diesel) und seiner Crew. Nachdem sie Brian (Paul Walker) aus dem Gefängnis befreit haben, will das Team in Rio de Janeiro einen letzten Job erledigen.

Schon gelesen? Neuer Fast & Furious-Film mit Dwayne Johnson: Der Titel kündigt ein Mega-Action-Duell an



Fast & Furious-Reihe hat dieses Jahr neuen Meilenstein geknackt

Das Action-Franchise hat 2023 eine neue Bestmarke an den weltweiten Kinokassen geknackt. Die bislang zehn Filme der Fast & Furious-Reihe haben laut The Numbers zusammen über 7,3 Milliarden Dollar eingespielt.

Wann läuft Fast & Furious 5 im TV?

VOX strahlt den fünften Teil der Action-Reihe am 2. November um 20:15 Uhr aus. Alternativ streamt Fast & Furious 5 momentan zum Beispiel im Abo von Skys WOW. *

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.