Dwayne Johnson kriecht zurück zu Fast & Furious: Neuer Hobbs-Film kommt, aber The Rocks bester Co-Star fehlt (und es ist nicht Vin Diesel)

Dwayne Johnson und Vin Diesel haben ihren Streit beigelegt. Nach dem Cameo in Fast & Furious 10 kündigt The Rock einen neuen Solo-Film aus der Action-Reihe an.

Seit Dwayne Johnson 2016 seinen Fast & Furious-Co-Star Vin Diesel öffentlich bloßstellte, wird die erfolgreiche Auto-Action-Reihe von einer Fehde entzwei gerissen. Ex-Wrestler The Rock stieg aus der Hauptreihe aus und machte sich öffentlich lustig über Diesel, während dieser herablassend über die Arbeit mit Johnson sprach.

Ein paar Jahre und katastrophale Box Office-Flops später haben sich die beiden muskulösen Stars aber anscheinend versöhnt. Im aktuell laufenden Fast & Furious 10 tritt The Rock in einem Gastauftritt auf (sein erster Einsatz in einem Vin Diesel-Film seit 2017). Und nun erklärte er den Streit mit seinem Co-Star offiziell für beendet. Nicht nur das: Dwayne Johnson wird einen neuen Fast & Furious-Film drehen.

Das ist über den neuen Fast & Furious-Film mit Dwayne Johnson bekannt

In einem Social Media-Post hat Dwayne Johnson Folgendes angekündigt:

Er dreht einen neuen Spin-off-Film mit seiner F&F-Figur Luke Hobbs

Der Film fungiert als Brücke zwischen dem aktuellen Fast and Furious 10 und dem kommenden Fast and Furious 11, das heißt, er kommt vor dem nächsten Film der Vin Diesel-Reihe ins Kino

Weiterhin erklärt Johnson:

Letzten Sommer haben Vin Diesel und ich die Vergangenheit hinter uns gelassen. Wir werden mit Brüderlichkeit und Entschlossenheit führen - und uns immer um die Franchise, die Charaktere und Fans kümmern, die wir lieben.

Produziert wird der Film von Johnson und Diesel. Außerdem kehrt der langjährige Stammautor der Action-Reihe Chris Morgan für den neuen Hobbs-Film zurück. Morgans letzter Einsatz war Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2017), der erste Spin-off mit Dwayne Johnson und Jason Statham. Wo wir bei dem großen Fragezeichen in der Ankündigung sind ...

Wo bleibt Jason Statham im neuen Fast and Furious-Film?

Hobbs and Shaw war ein Buddy-Movie mit dem aufrechten Gesetzeshüter Hobbs und dem rücksichtslosen Zyniker Shaw (Statham). In der Ankündigung des neuen Films wird Statham allerdings mit keinem Wort erwähnt. Dabei war er das Salz in der Suppe des F&F-Ablegers, nicht nur was die Wortgefechte mit Saubermann Hobbs angeht, sondern auch in Bezug auf die Faustkampf-Action.

Universal Dwayne Johnson und Jasom Statham

Noch steht nicht fest, ob wir Deckard Shaw in dem Fast & Furious-Ableger sehen werden. Aber wie vor einiger Zeit erklärt, ist Statham so oder so der große Gewinner der Scheidung (und anscheinenden Wiederverheiratung) von Vin Diesel und Dwayne Johnson.

Stathams Karriere wurde von F&F 7 neu belebt, er ist fester Teil der Hauptreihe um die Crew von Dom Toretto, greift hier und da einen Spin-off ab und baut auf Basis der furiosen Erfolge nebenbei sein eigenes Blockbuster-Franchise auf, ein Fast & Furious mit Haien. Er braucht Dwayne Johnson im Grunde nicht mehr, aber weiß Johnson, dass Hobbs ohne Shaw ein ziemlicher Langweiler ist?

Wir halten euch jedenfalls auf dem Laufenden über den weiteren Verlauf der Fast and Furious-Saga (vor und hinter den Kulissen).