Heute im TV: Die beste Free-TV-Premiere an Ostern wird komplett im Nachtprogramm begraben

Wenn ihr nur eine große Free-TV-Premiere an Ostern schaut, dann sollte es der fantastische Nomadland von Chloé Zhao sein, den das ZDF heute tief im Nachtprogramm versteckt.

Jedes Jahr an Ostern fahren die hiesigen Sender ein beachtliches TV-Programm auf. Vom millionenschweren Blockbuster bis zur heimlichen Filmperle ist alles dabei. Ein besonderer Reiz für Filmfans dürften die vielen Erstausstrahlungen sein. Das Ärgerliche dieses Jahr ist, dass die beste Free-TV-Premiere mitten in der Nacht versenkt wird.

Die Rede ist von Nomadland, der 2020 ins Kino kam und heute Abend zum ersten Mal im Fernsehen ausgestrahlt wird. Vier Jahre haben wir auf die Free-TV-Premiere von Chloé Zhaos einfühlsamen Road-Movie gewartet. Jetzt zeigt das ZDF den Film nur im Nachtprogramm. Eine Empfehlung wollen wir trotzdem aussprechen.

Einer der besten Filme der letzten Jahre: Nomadland führt mit Francis McDormand einmal durch die USA

Nomadland gehört zu den Filmen, die auf den ersten Blick sehr unscheinbar wirken. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich die von Frances McDormand (Fargo) verkörperte Fern. Seit dem Tod ihres Mannes und dem Kollaps der lokalen Wirtschaft lebt sie ohne festes Zuhause. Die einzige Heimat, die sie hat, ist ihr rostiger Van.

Hier könnt ihr den Trailer zu Nomadland schauen:

Nomadland - Trailer 2 (Deutsch) HD

Fern ist eine moderne Nomadin. Sie zieht von Job zu Job. Mal arbeitet sie in den Hallen eines riesigen Versandhauses wie Amazon, mal putzt sie die Toiletten auf den Parkplätzen von Tourismusattraktionen. Zhao, die bereits mit The Rider eine starke Charakterstudie inszenierte, folgt ihrer Protagonistin aufmerksam auf Schritt und Tritt.

Inspiriert wurde der Film von dem Sachbuch Nomaden der Arbeit: Überleben in den USA im 21. Jahrhundert, das 2017 von der Autorin Jessica Bruder veröffentlicht wurde. Zhao will Bruders Schilderungen so nahe wie möglich kommen und hat daher mit vielen Menschen gedreht, die tatsächlich ein Nomadenleben führen.

Die Antwort auf Into the Wild: Nomadland ist ein nachdenklicher, berührender und sehr poetischer Film

McDormand ist die einzige professionelle Schauspielerin im Cast. Der Rest setzt sich aus Laiendarsteller:innen zusammen, die ihre eigenen Geschichten und Erfahrungen in den Film mit einfließen lassen. Ein spannender Balanceakt, bei dem die Grenzen zwischen inszeniertem Spielfilm und dokumentarischem Beobachten verschwimmen.

Disney Francis McDormand in Nomadland

Nomadland besitzt nicht nur eine sehr berührende Natürlichkeit. Durch die behutsamen Annäherungen an Fern und die Menschen, denen sie auf ihrer Reise begegnet, entdeckt der Film eine schlichte, nachdenkliche Schönheit, die komplett überwältigend ist und wie eine späte Antwort auf den jugendlichen Sturm von Into the Wild wirkt.

Schlussendlich erweist sich Zhao genauso wie zuvor bei The Rider und dem später erschienen Marvel-Blockbuster Eternals als poetische Filmemacherin, die Bilder und Momente für sich wirken lässt. Manchmal folgen wir McDormand nur, wie sie durch die Weite der USA zieht, während der Himmel in unglaublichsten Farben strahlt.

Meisterwerk an Ostern: Wann läuft Nomadland im TV?

Nomadland feiert heute Abend am 29. März 2024 seine Free-TV-Premiere. Gezeigt wird der Film allerdings erst zur späten Stunde um 01:40 Uhr im ZDF. Eine Wiederholung gibt es nicht. Alternativ könnt ihr dem Film bei Disney+ im Streaming-Abo schauen.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.