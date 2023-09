Heute im TV: Ein extrem peinlicher Fantasy-Flop, den Arnold Schwarzenegger so schlecht findet, dass er damit seine Kinder bestraft

Wenn Arnold Schwarzenegger diese Trash-Perle sieht, will er im Boden versinken. Aber warum mussten seine Kinder darunter leiden? Heute läuft das legendäre Fantasy-Vehikel im TV.

Ein Budget von knapp 18 Millionen US-Dollar, ein Einspiel von nur 7 Millionen, Pelz- und Lederkostüme, nackte Haut, Schwertkämpfe – das ist Red Sonja, ein legendärer Trash-Blockbuster aus den 80ern. Heute läuft der Film mit den Stars Brigitte Nielsen und Arnold Schwarzenegger im TV. Letzterer hat kein gutes Wort für Red Sonja übrig.

Worum geht's in Red Sonja mit Arnold Schwarzenegger und Brigitte Nielsen?

Königin Gedren (gespielt von Sandahl Bergman) will unermessliche Macht. Ein magischer Stein, der von Priesterinnen bewacht wird, könnte ihr übernatürliche Kräfte verleihen. Kurzerhand entwendet sie den Stein und lässt die Hüterinnen grausam ermorden, darunter auch Red Sonjas Schwester. Red Sonja, die unbezwingbare Schwertmeisterin, schwört Rache und begibt sich auf eine gefährliche Reise, um den magischen Stein zu vernichten. Während dieser gefährlichen Mission kann sie nur auf die Unterstützung von Lord Kalidor (gespielt von Schwarzenegger), Prinz Tarn (Ernie Reyes Jr.) und seinem treuen Diener (Paul L. Smith) zählen.

Brigitte Nielsen und Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger schämt sich für Red Sonja und seine Kinder mussten darunter leiden

Arnold Schwarzenegger hat einige Leichen im Keller. Als der Österreicher mit nur schwachen Englischkenntnissen nach Hollywood übersiedelte, nahm er vor allem Trash-Rollen mit wenigen Drehbuchzeilen an. Red Sonja stammt allerdings aus einer späteren Phase seiner Karriere (Veröffentlichung im Jahr 1985) – und ist deshalb eigentlich noch etwas peinlicher als etwa Herkules in New York. Wie MSN festhält, soll er über den Film mal folgendes gesagt haben:

[Red Sonja] ist der schlechteste Film, den ich je gemacht habe. Wenn meine Kinder sich danebenbenehmen, schicke ich sie auf ihre Zimmer und zwinge sie, zehnmal Red Sonja zu schauen. Ich hatte nie viele Probleme mit ihnen.

Da können einem die Schwarzenegger-Kids nur leid tun. Ob er das alles ernst meint, ist allerdings schwer zu sagen. Red Sonja soll nach fast 40 Jahren übrigens eine Neuauflage erhalten. Allerdings stockt die Entwicklung seit geraumer Zeit.

Wann und wo läuft Red Sonja im TV?

Red Sonja läuft am Samstag um 20.15 Uhr bei Tele 5 (wo sonst?), die Wiederholung folgt am Sonntagnachmittag um 18.25 Uhr. Solltet ihr da auch keine Zeit haben, bleibt euch noch der Stream bei Paramount+.

