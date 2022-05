Heute im TV: Ein Marvel-Film, dessen Fortsetzung nach 8 Jahren so nah ist wie nie

Im Fernsehen läuft heute Abend The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro mit Andrew Garfield in der Hauptrolle. Obwohl die Marvel-Reihe vorzeitig abgebrochen wurde, gibt es nun neue Hoffnung für Teil 3.

Als 2012 The Amazing Spider-Man in die Kinos kam, war nicht abzusehen, dass sich diese Version der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft nach nur zwei Abenteuern wieder verabschiedet. Nicht zuletzt legte der zwei Jahre später erschienene The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro das Grundwerk für ein bedeutend größeres Universum.

Geplant waren nicht nur zwei weitere Spider-Man-Fortsetzungen mit Andrew Garfield in der Hauptrolle. Sony hatte für sein eigenes Marvel-Universum Spin-offs über Figuren wie Black Cat, Venom und Carnage geplant. Zudem stand ein großer Sinister Six-Film im Raum. Schlussendlich wurde das ambitionierte Projekt jedoch vorzeitig eingestellt.

Dank Marvel-Multiversum: Neue Hoffnung für The Amazing Spider-Man 3 mit Andrew Garfield

Lange Zeit wirkte es, als wären Garfields Spider-Man-Filme für immer verloren. Doch dann meldete sich letztes Jahr Spider-Man: No Way Home zu Wort und öffnete im Kino das Tor zum Multiversum. Mit nur einem Film belebte Sony zwei Dekaden Marvel-Geschichte neu: Neben Garfields Spidey kehrte auch der von Tobey Maguire zurück.

Die Fan-Reaktionen waren überwältigend, ganz zu schweigen vom massiven Erfolg an den Kinokassen. Spider-Man: No Way Home ist nicht nur der erfolgreichste Film seit Pandemie-Beginn. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von rund 1,9 Milliarden US-Dollar steht er aktuell auf Platz 6 der erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten.

Offiziell angekündigt ist The Amazing Spider-Man 3 nicht. Sollte es in den letzten Jahren jemals eine Chance gegeben haben, dass Garfield doch noch einen Abschluss seiner Trilogie erhält, dann jetzt. Nicht zuletzt hat Sony aktuell ein Spider-Man-Universum zu füllen, das nach sechs Filmen immer noch keinen Spider-Man besitzt.

Der größte Problem scheint bisher der Hauptdarsteller selbst zu sein. Aus einem angeblichen Sony-Leak, den Forbes kürzlich aufgegriffen hat, geht hervor, dass das Studio definitiv an einem weiteren Spider-Man-Film mit Garfield interessiert ist. Aktuell will sich dieser jedoch auf andere Projekte fokussieren.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Mai 2022

Neben der Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi bei Disney+ und der langerwarteten Netflix-Rückkehr Stranger Things erwarten uns einige weitere Highlights im Mai. Wir haben die großen Streaming-Dienste abgeklappert und sprechen unsere Empfehlungen aus.

Wollt ihr The Amazing Spider-Man 3 mit Andrew Garfield sehen?