Spider-Man und Venom: Wie passt Sonys Marvel-Universum zum MCU?

Parallel zum Marvel Cinematic Universe entsteht bei Sony ein eigenes Marvel-Universum. Was hat es damit auf sich? Und welche Filme gehören dazu? Wir haben die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst.

Seit über einer Dekade bestimmt das Marvel Cinematic Universe das Blockbuster-Kino und ein Ende ist nicht in Sicht. Es ist jedoch nicht das einzige Marvel-Universum, das aktuell die große Leinwand in Beschlag nimmt. Unter dem Dach von Sony entsteht ein spannendes Franchise, das sich parallel zum großen MCU entwickelt.

Sony's Spider-Man Universe – kurz SSU – lautet der offizielle Titel dieses Universums, das nach MCU-Vorbild miteinander verknüpfte Geschichten erzählt. Die Geburtsstunde ereignete sich im Jahr 2018, als Tom Hardy das erste Mal als Antiheld Venom in Erscheinung trat. Von Spider-Man fehlt bisher allerdings jegliche Spur.



Was genau steckt hinter Sony's Spider-Man Universe?

Schon Andrew Garfields Spider-Man-Filme sollten Sonys Marvel-Universum in Stellung bringen. Nachdem dieser Versuch eingestampft und die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ans MCU ausgeliehen wurde, überarbeitete Sony seinen Plan. Die neue Ausrichtung fokussiert sich auf Antihelden aus den Marvel-Comics.

Alle Filme in Sony's Spider-Man Universe

Darüber hinaus verfolgt Sony die Entwicklung weiterer SSU-Projekte. Welche davon wann und wie umgesetzt werden, steht noch nicht fest. Neben einem dritten Venom-Film gehört dazu etwa die erste Kinozusammenführung der Sinister Six sowie ein potentieller Spider-Woman-Film von Olivia Wilde.

Auch Serien sind für Sony's Spider-Man Universe geplant

Genauso wie das MCU soll das SSU ebenfalls auf den heimischen Bildschirmen mit Serien vertreten sein. Zwei Projekte sind bereits bekannt:

Eine Serie über die Cindy Moon aka Silk

aka Eine Serie über Black Cat und Silver Sable

Allzu große Fortschritte haben die beiden Serien allerdings noch nicht gemacht.

Wo ist Spider-Man in Sony's Spider-Man Universe?

Aktuell gibt es einen Deal zwischen Sony und Marvel Studios, sodass Spider-Man Teil des MCU sein kann. Konkret sah das in der Vergangenheit so aus: Marvel Studios produzierte die Spidey-Filme mit Tom Holland, während Sony weltweit den Vertrieb übernahm. Zudem durfte Hollands Spidey in diversen Avengers-Abenteuern auftauchen, die von Disney vertrieben wurden. Ins SSU hat er es aber noch nicht geschafft.

Gehören das MCU und das SSU zusammen?

Die größte Zusammenführung beider Universen fand in in den Post-Credit-Szenen von Venom: Let There Be Carnage und Spider-Man: No Way Home statt. Dank dem Multiversums-Kniff tauchte Tom Hardys Venom plötzlich in der Tom Holland-Timeline auf. Sein MCU-Abstecher war jedoch nur von kurzer Dauer: Bevor sich die beiden begegnen konnten, verschwand der Symbiont wieder ins SSU.

Und wie passen die Spider-Verse-Filme dazu?

Sony hat mit Spider-Man: A New Universe (im Original: Spider-Man: Into the Spider-Verse) 2018 einen animierten Spider-Man-Film ins Kino gebracht, der sich um Miles Morales dreht und weder zum MCU noch zum SSU gehört. Stattdessen baut Sony die Reihe mit Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One und Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part Two aus. Aber wer weiß, dank den unbegrenzten Möglichkeiten des Multiversums findet vielleicht auch hier in Zukunft ein Crossover statt.

