Heute im TV: Ein schrecklicher Sci-Fi-Flop, der trotz gewaltiger Verluste fortgesetzt wurde

Mit R.I.P.D. musste Ryan Reynolds einen der größten Flops seiner Karriere hinnehmen. Trotzdem wurde das Sci-Fi-Debakel, das auf VOX ausgestrahlt wird, sogar schon fortgesetzt.

Mit R.I.P.D. - Rest in Peace Department wollte Ryan Reynolds an der Seite von Jeff Bridges einen unterhaltsamen Men in Black-Klon erschaffen. Herausgekommen ist ein Debakel, das an den Kinokassen komplett scheiterte. Am 14. Januar strahlt VOX RIPD um 20:15 Uhr aus und ob ihr wollt oder nicht, der Sci-Fi-Flop hat sogar eine Fortsetzung bekommen. Mit einem großen Haken.

Sci-Fi-Flop RIPD bekam Fortsetzung ohne Originalstars

Im ersten R.I.P.D. spielt Ryan Reynolds einen verstorbenen Polizisten, der als Wachtmeister im Jenseits für Recht und Ordnung sorgen soll. Mit einem Budget zwischen 130 und 154 Millionen US-Dollar spielte der Sci-Fi-Blockbuster laut Box Office Mojo weltweit nur 78 Millionen US-Dollar ein.

Fortgesetzt wurde der Flop trotzdem mit R.I.P.D. 2: Rise of the Damned, der die Vorgeschichte von Jeff Bridges' Sheriff Roy Pulsipher erzählt. Reynolds und Bridges waren an dem Sequel, das in den USA am 15. November 2022 als Direct-to-Video-Veröffentlichung herausgebracht wurde, aber nicht mehr beteiligt.

Einen Termin für eine deutsche Veröffentlichung von R.I.P.D. 2 gibt es bislang noch nicht.



