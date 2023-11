Heute im TV: Ein Sci-Fi-Hit, der alle Fans von Steven Spielberg und Stranger Things ab Minute 1 fesseln wird

Heute läuft ein fesselndes Sci-Fi-Highlight im TV, bei dem jeder Fan Steven Spielberg auf dem Regiestuhl vermuten würde. Wer Stranger Things mag, wird den Film lieben.

Heute im TV: Ein Stranger Things-Vorläufer, den Steven Spielberg produzierte

Steven Spielberg ist nicht nur ein Name, sondern auch eine Marke. Filme wie E.T. - Der Außerirdische fesseln mit einem einzigartigen Mix aus berauschenden Sci-Fi-Bildern, zartem Mitgefühl und jeder Menge Nostalgie, die sich auch viele Jahre später noch in eindeutigen Hommagen von Serien wie Stranger Things finden lassen. Heute läuft ein Film im TV, bei dem man kaum glauben kann, dass die Hollywood-Ikone nicht selbst auf dem Regiestuhl saß:

Super 8 dreht sich um den jungen Joe (Joel Courtney), der mit seinen Freunden einen Zombie-Film im Super 8-Format produzieren möchte. Als sie dabei an einer Bahnstation drehen, entgleist ein Zug und setzt in ihrer Heimatstadt eine finstere Macht frei.

Schaut euch hier den Trailer zu Super 8 an:

Super 8 - Trailer C (Deutsch)

Super 8 hat alles, was ein Steven Spielberg-Film haben muss: Eine Gruppe junger Held:innen, verbohrte Erwachsene, tragische Familiengeflechte, ein Monster und viel Liebe fürs Kino. Das ist kein Zufall: Spielberg war immerhin Co-Produzent des Films. Auf dem Regiestuhl saß allerdings kein Geringerer als Sci-Fi-Spezialist J.J. Abrams (Star Wars 7, Star Trek Into Darkness).

Wann läuft der Sci-Fi-Hit Super 8 im TV?

Super 8 läuft am heutigen Samstag, den 11. November 2023, um 20.15 Uhr auf ZDFneo. Wer da keine Zeit hat, kann das Sci-Fi-Highlight am 12. November um 3.15 Uhr nachholen. Neben Joel Courtney sind unter anderem Elle Fanning (The Neon Demon) und Kyle Chandler (King Kong) vor der Kamera zu sehen.

