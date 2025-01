Heute im TV: Ein Superhelden-Film, der so unbeliebt war, dass er 5 Jahre später einfach neu aufgelegt wurde

Das Urteil der Fans war eindeutig: Dieses Superheld:innen-Team hat keine Zukunft. Heute Abend könnt ihr einen der bizarrsten DC-Fehlschläge der letzten Jahre im TV schauen.

Die Geschichte von Suicide Squad ist wohl einzigartig in der Blockbuster-Historie: 2016 brachte DC die Comicverfilmung als Blockbuster im dreistelligen Millionenbereich in Stellung. Eine aufwendige Marketing-Kampagne, Stars wie Will Smith und Margot Robbie und umfangreiche Reshoots gingen dem Start voraus.

Es brachte alles nichts. Die meisten Fans und die Kritik sowieso konnten mit dem Film nichts anfangen. Ein kompletter Neustart musste her. Suicide Squad 1.0 läuft heute Abend im TV. Da könnt ihr die Superheld:innen-Katastrophe nochmal erleben.

Gescheiterter DC-Blockbuster: Worum geht es Suicide Squad?

Die Suicide Squad ist eine Gruppe von Superbösewicht:innen, die sich im Auftrag der US-Regierung zu einem Himmelfahrtskommando zusammenfinden, um dem Strafvollzug zu entgehen. Die illustre Runde besteht u.a. aus der Chaos stiftenden Harley Quinn (Margot Robbie), dem schießwütigen Deadshot (Will Smith) und vielen weiteren zwielichtigen Gestalten. Ihre Gegnerin: Enchantress (Cara Delevingne).

Hier könnt ihr den Trailer zu Suicide Squad schauen:

Suicide Squad - Trailer (Deutsch) HD

Suicide Squad war ein millionenschweres Desaster, das (viel) besser neu aufgelegt wurde

Deftige 175 Millionen US-Dollar kostete allein die Produktion des Films, das immense Marketing-Budget ist da noch gar nicht eingerechnet. Zwar konnte Suicide Squad weltweit 750 Millionen US-Dollar einspielen. Die Erwartungen an den Film dürften jedoch deutlich größer gewesen sein. Ganz zu schweigen davon, dass er von allen Seiten in der Luft zerrissen wurde. Niemand war mit diesem Frankenstein-Blockbuster glücklich. Erst recht nicht Regisseur David Ayer, dem die kreative Kontrolle entzogen wurde. Kein Wunder, dass er jetzt nach Zack Snyder-Vorbild die Werbetrommel für den Ayer-Cut rührt.

Anstelle der erhofften Fortsetzung erhielt Suicide Squad deshalb fünf Jahre später einen Soft-Reboot. Stars wie Will Smith kehrten in James Gunns The Suicide Squad aus dem Jahr 2021 nicht zurück. Dafür konnten wir uns einmal mehr über Margot Robbies Harley Quinn freuen. Der Neustart war ein zumindest aus künstlerischer Sicht ein Erfolg und brachte sogar die Spin-off-Serie Peacemaker hervor. Weitere vier Jahre später leitet Gunn mit dem neuen Superman-Film den nächsten DC-Reboot in die Wege.

DC-Blockbuster: Wann läuft Suicide Squad im TV?

Suicide Squad läuft heute Abend am 24. Januar 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:40 Uhr. Die Wiederholung folgt am Sonntag um 22:40 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Netflix und WOW im Abo streamen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.