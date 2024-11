Heute im TV: Einer der größten Kriegsfilm-Klassiker, den jeder Fan des Genres gesehen haben muss

Heute läuft ein Kriegsfilm-Epos im TV, das sich nicht mit Kämpfen, sondern mit einem gigantischen Bau auseinandersetzt. Für den beeindruckenden Film entstand die größte Brückenkulisse aller Zeiten.

Das Kriegsfilm-Epos Die Brücke am Kwai von David Lean gilt als Meisterwerk seines Genres und beruht auf dem Roman des französischen Schriftstellers Pierre Boulle. Dieser verfasste auch Der Planet der Affen, doch anders als sein Sci-Fi-Roman basiert Die Brücke am Kwai auf realen Begebenheiten. Heute läuft das preisgekrönte Kriegsdrama im TV.

Die Brücke am Kwai im TV: Spannendes Kriegsdrama in Indochina

Der Zweite Weltkrieg hat den gesamten Erdball erfasst. Britische und amerikanische Kriegsgefangene der Japaner werden in Indochina festgehalten und sollen eine strategisch wichtige Eisenbahnbrücke über den Fluss Kwai bauen.

Der britische Colonel Nicholson (Alec Guinness) wehrt sich anfangs gegen die unmenschliche Behandlung durch den Kommandanten Saito (Sessue Hayakawa), ist dann aber doch bereit, eine technisch aufwendige Brücke zu bauen. Anders als der US Navy Commander Shears (William Holden), der das Gebild am Kwai zerstören will.

1.000 Arbeiter und 8 Elefanten bauten legendäre Brücke für den Film nach

Keine Kosten, vor allem aber keine Mühen, wurden für die Umsetzung des Romanstoffs gescheut. Laut Cinema wurde die größte Brückenkulisse der Filmgeschichte in acht Monaten errichtet. Für den Bau des 35 Meter hohen und 130 Meter langen Konstrukts wurden 1.000 Arbeiter und 35 Elefanten benötigt.

Noch unfassbarer und schockierender sind aber die Zahlen des realen Baus der sogenannten Todeseisenbahn, die Thailand und Burma verbindet. Hier starben schätzungsweise 13.000 Kriegsgefangene und 80.000 bis 100.000 Zivilisten (via Commonwealth War Graves ). Unter welch harten Bedingungen die Menschen litten, zeigt Die Brücke des Kwais eindrücklich.

Mit 7 Oscars und einem Einspielergebnis von über 30 Millionen Dollar hat sich der Aufwand mehr als gelohnt. Bei uns landet das Meisterwerk noch vor Oppenheimer auf Platz 6 der besten Kriegsfilme aus Großbritannien.

Die Brücke am Kwai könnt ihr bei Amazon als Digitalversion * oder als 4K-Steelbook kaufen

Wann läuft der Kriegsfilm Die Brücke am Kwai im TV?

Der Kriegsfilm läuft am heutigen Freitag, den 15. November, um 22:30 Uhr auf 3sat. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch wenn ihr Die Brücke am Kwai verpasst habt, könnt ihr ihn bei Amazon digital oder als Steelbook kaufen.

