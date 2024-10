Im Dezember kommt ein Kriegsfilm zu Netflix, dessen wahre Geschichte kaum jemand kennt (so sieht der Trailer aus)

Netflix' nächster Kriegsfilm erscheint in zwei Monaten und erzählt ein erstaunliches, aber wahres Kapitel des Zweiten Weltkriegs nach, das den meisten unbekannt sein dürfte.

The Six Triple Eight beleuchtet im Dezember unter der Regie von Tyler Perry eines der wohl ungewöhnlichsten amerikanischen Bataillone des Zweiten Weltkriegs. Im Teaser-Trailer könnt ihr euch jetzt schon einen Eindruck von dem Kriegsfilm verschaffen.

In Netflix' Kriegsfilm The Six Triple Eight sollen Postbotinnen den Sieg sichern

The Six Triple Eight beleuchtet bislang eher unbekanntes Territorium der amerikanischen Beteiligung im Zweiten Weltkrieg: das 6888. Bataillon, dem der Film auch seinen Namen verdankt. Diese Abteilung des Women's Army Corps setzte sich fast vollständig aus schwarzen Soldatinnen zusammen. Ihre Aufgabe war es 1945, den Rückstau von über 17 Millionen Briefen zu sortieren und anschließend an die Kämpfer zuzustellen.

Die 855 Frauen sollten mit dieser Aktion nach dem Motto "Keine Post, niedrige Moral" den Soldaten, die auf dem europäischen Festland im Einsatz waren, neuen Mut geben. Manche Postsendungen, die Angehörige aus den USA verschickt hatten, lagerten nämlich schon über drei Jahre lang unzugestellt in britischen Lagerhäusern nahe Birmingham.

Schaut hier den Teaser Trailer zu Netflix' ungewöhnlichem Kriegsfilm

The Six Triple Eight - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die Protagonistin in The Six Triple Eight verkörpert Kerry Washington (Scandal). Sie schlüpft in die Rolle der wahren Major Charity Adams (1918-2002). Als kommandierende Offizierin des 6888th Central Postal Directory Battalion war Adams im Zweiten Weltkrieg die ranghöchste Afroamerikanerin, die in den US-amerikanischen Reihen in Übersee diente.

Netflix' Kriegsfilm basiert auf einem Artikel von Autor Kevin M. Hymel, der 2019 in der Zeitschrift WWII History erschien. Das in The Six Triple Eight abgebildete Kapitel der amerikanischen Geschichte war übrigens auch in den USA lange Zeit unbekannt. Erst 75 Jahre nach dem Einsatz der Frauen, als Präsident Joe Biden dem Bataillon im März 2022 die Medal of Congress verlieh (und nur noch sechs der 855 Damen am Leben waren), erhielt es mehr Aufmerksamkeit.

Wann startet der Kriegsfilm The Six Triple Eight bei Netflix?

The Six Triple Eight wird seinen Streaming-Start am 20. Dezember 2024 bei Netflix feiern. Der Kriegsfilm lässt also pünktlich zu Weihnachten Haushalte weltweit an der inspirierenden Geschichte teilhaben – und könnte damit genau den richtigen gefühlvollen Tonfall für die Feiertage treffen.



