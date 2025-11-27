Heute im TV: Einer der spannendsten Thriller überhaupt, der von einem echten Meister seines Fachs stammt

Wenn ihr einen richtig guten Action-Thriller im TV sehen wollt, dann seid ihr mit diesem Streifen hier richtig beraten. Der kommt von einer Regie-Legende.

Collateral macht auch beim hundertsten Mal Ansehen noch Spaß. Das liegt daran, dass dieses Geschoss von Film einfach extrem spannend und atmosphärisch wirkt und sich immer weiter steigert. Michael Mann (Heat, The Insider) hat ganze Arbeit geleistet.

Ihr könnt euch den Action-Thriller der Extraklasse heute Abend bei RTL Zwei anschauen. Er kommt um 20:15 Uhr, allerdings in einer gekürzten FSK 12-Version. Eigentlich ist der Film ab 16, muss für eine Ausstrahlung vor 22 Uhr im Fernsehen aber entschärft werden. Alternativ gibt es Collateral natürlich auch im Stream. Mit Abo könnt ihr den Tom Cruise-Streifen beispielsweise über Netflix oder WOW sehen. Kaufen und leihen lässt er sich online aber selbstverständlich ebenfalls.

Heute im TV: Darum geht's in Michael Manns Collateral

In Collateral begleiten wir einen Taxifahrer (Jamie Foxx) und einen Auftragskiller durch die Nacht. Beide fahren gemeinsam durch Los Angeles und führen tiefschürfende Gespräche über Gott und die Welt. Dumm nur, dass der Killer (Tom Cruise) sich nicht von seinen Taten abhalten lässt, die sehr schnell auch den Fahrer beeinflussen, der ihn eigentlich nur die ganze Nacht durch die Gegend kutschieren soll.

Selbstverständlich lässt der sich ebenfalls nicht vom Versuch abbringen, dem finsteren Treiben seines Fahrgasts irgendwie Einhalt zu gebieten. Das bedeutet, dass sich ein hitziger Machtkampf zwischen den beiden entwickelt, der immer mehr eskaliert. Letztlich gipfelt alles in einem actiongeladenen, atemlosen Showdown, wie ihn so wohl nur der Heat-Regisseur Michael Mann hinkriegt.

Darum ist Collateral auch beim zehnten Mal Ansehen noch so spannend

Nicht nur der Regisseur zieht meisterlich im Hintergrund die Fäden, auch vor der Kamera wird abgeliefert: Tom Cruise spielt einen überraschend skrupellosen wie bösartigen Auftragskiller, Jamie Foxx überzeugt ebenfalls in seiner Rolle – einer Figur, die eigentlich von etwas ganz anderem träumt.

Gleichzeitig spielt diese Nacht in Los Angeles auch noch eine Hauptrolle. Es gibt nicht viele Filme, die mit so einfachen Mitteln so viel Atmosphäre erzeugen können. Dabei nimmt das Taxi natürlich den Fokus ein, aber auch das Drumherum zählt. Last, but not least ist Collateral dann auch noch bis in die kleinsten Nebenrollen mit echten Hochkarätern besetzt. Selbst Jason Statham taucht für einen Augenblick auf.

Aber die guten Nachrichten reißen immer noch nicht ab. Schon nächstes Jahr soll – wenn alles gut geht – der Michael Mann-Klassiker und einer der allerbesten Action-Thriller aller Zeiten fortgesetzt werden. Ja, genau: Heat 2 kommt wirklich und offenbar mischen sowohl Leonardo DiCaprio als auch Christian Bale mit.