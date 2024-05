Heute läuft einer der besten Jason Statham-Thriller im TV – aber er ist nicht mal eine Minute zu sehen

Bei Arte läuft am Sonntag zur Primetime ein genialer Thriller mit Tom Cruise. Mit dabei ist auch Jason Statham, der am Anfang ganz kurz auftaucht und dann verschwindet.

Zu den besten Filmen von Heat-Regisseur Michael Mann gehört der mitreißende Thriller Collateral mit Jamie Foxx und Tom Cruise in den Hauptrollen. Neben Cruise in einer überragenden Rolle als charismatischer Bösewicht, grandiosen Nachtaufnahmen und viel Spannung wartet der Streifen auch mit einem Mini-Auftritt von Action-Star Jason Statham auf. Der spielt für eine kurze Szene direkt am Anfang seine wichtigste Rolle noch einmal. Am Sonntagabend könnt ihr Collateral bei Arte schauen.

Im Thriller-Meisterwerk Collateral spielt Jason Statham seine wichtigste Rolle ganz kurz nochmal

Der Michael Mann-Kracher zeigt Cruise als Auftragskiller Vincent, der Foxx in der Rolle des Taxifahrers Max dazu zwingt, ihn eine Nacht lang zu verschiedenen Zielpersonen zu fahren, die ausgeschaltet werden sollen.



Collateral beginnt am Flughafen von Los Angeles, wo Cruise als Killer ankommt. Hier rempelt er offenbar versehentlich einen Mann an, der von Jason Statham gespielt wird und nicht zufällig wie Frank aus der Transporter-Reihe aussieht. Die Aktion entpuppt sich als Aktentaschen-Austausch, durch den Vincent an die Identitäten seiner Zielpersonen gelangt.

Der kurze Statham-Auftritt ist dabei schon nach rund 30 Sekunden vorbei und der Star verschwindet danach aus dem restlichen Film. Laut Screen Rant sprach Collateral-Drehbuchautor Stuart Beattie als Podcast-Gast darüber, dass Statham bei dem kurzen Auftritt ganz klar seine Paraderolle gespielt hat:

Absolut Frank Martin aus Transporter. Ich habe Jason danach gefragt … Ja, absolut. Ja, das ist Kanon. Dieselbe Welt … das Studio wird das nie zugeben, aber in meinem Kopf ist er es absolut.

Hier könnt ihr noch einen Collateral-Trailer schauen:

Collateral - Trailer 2 (Deutsch)

Wann läuft Collateral im TV?

Arte strahlt den brillanten Michael Mann-Thriller am Sonntag, dem 12. Mai 2024 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr den Film in der Mediathek des Senders schauen. In einem Streaming-Abo ist Collateral ansonsten gerade nirgends verfügbar.