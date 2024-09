Heute im TV: Einer der ultimativen Sci-Fi-Blockbuster der 2000er Jahre, den man immer wieder schauen kann

Der heutige TV-Tipp mit Will Smith gehört zu den besten Filmen des Schauspielers. Der Sci-Fi-Kracher I. Robot zeigt eine Zukunftsvision, der wir heute schon ein ganzes Stück näher gekommen sind.

Was 2005 noch ferne Zukunftsmusik war, hat heute schon deutlich an Relevanz gewonnen, nicht nur deshalb kann man den heutigen TV-Tipp und Sci-Fi-Kracher I, Robot immer wieder sehen. Hier kämpft Will Smith gegen die künstliche Intelligenz und deckt eine Verschwörung auf, die ihm nach dem Leben trachtet.



Roboter gegen Menschen: I, Robot läuft heute im TV

Im Jahre 2035 sind Roboter Teil des alltäglichen Lebens. Um die künstliche Intelligenz vom Eigenleben abzuhalten, gibt es drei einprogrammierte Gesetze, doch Detective Del Spooner (Smith) vertraut dem Frieden nicht.

Del zeigt seine Abneigung gegen die Maschinen offen und glaubt auch, dass der Roboter Sonny (Alan Tudyk) etwas mit dem Mord an Chefentwickler Dr. Lanning (James Cromwell) zu tun hat. Doch schon bald wird er auf ein Geheimnis stoßen, das eine Gefahr für die ganze Menschheit sein könnte.

Die gelungene Sci-Fi-Action ist aktueller denn je

Vor 20 Jahren war Will Smith ein absoluter Kassengarant und schaffte es, dass er mit seinen Filmen achtmal hintereinander auf Platz 1 der US-Kinocharts landete. Neben I Am Legend, der zeitnah fortgesetzt werden soll, gehört zu Smiths Top-Filmen auch I, Robot, der heute aktueller ist denn je.

Auch wir diskutieren darüber, wie mit der künstlichen Intelligenz umzugehen ist, die immer mehr Raum in unserer Gesellschaft einnimmt und zum jetzigen Zeitpunkt unübersehbare Folgen für den Arbeitsmarkt, die Kunst und das Wertesystem hat. Für manche sind ChatGPT und Co. ein aufregender technischer Fortschritt, für andere ein beängstigender Vorgeschmack auf die Zukunft.

Mit diesen Themen beschäftigt sich auch der von Autor Isaac Asimov inspirierte I, Robot, der nach 19 Jahren nichts von seiner Spannung verloren hat. Dabei beeindrucken die visuellen Effekte des Films von The Crow-Regisseur Alex Proyas bis heute. Will Smith zeigt sich derweil in Bestform, weswegen I, Robot weit oben auf der Liste, der besten Will Smith-Filme steht. Und wer weiß, vielleicht ist der im Jahre 2035 spielende Film der Zukunft näher, als wir heute denken.

Wann läuft der Sci-Fi-Blockbuster I, Robot mit Will Smith im TV?

VOX zeigt die Roboter-Action am heutigen Samstag, den 14. September um 20:15 Uhr. Wer da keine Zeit hat, kann die Wiederholung am Sonntagnachmittag, den 15. September um 14:50 Uhr sehen, alternativ streamt Disney+ I, Robot.

