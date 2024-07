Sci-Fi-Fortsetzung I Am Legend 2 spielt 30 Jahre nach Teil 1 und bringt toten (!) Will Smith zurück: Neue Story-Details enthüllt

Will Smith kehrt zu einem seiner größten Kino-Hits zurück: Der endzeitliche Science-Fiction-Film I Am Legend wird mit Teil 2 fortgesetzt. Jetzt gibt es neue Details zur Handlung des Nachfolgers.

I Am Legend 2 ist eine dieser Fortsetzungen, die seit Jahren durch die Gerüchteküche Hollywoods geistert. Lange Zeit war jedoch unklar, ob wir den Film jemals sehen werden. Inzwischen arbeiten Hauptdarsteller Will Smith und sein Team jedoch aktiv an dem zweiten Ausflug in die Post-Apokalypse. Jetzt gibt es weitere Story-Details.

I Am Legend 2 mit Will Smith: Neue Story-Details enthüllen, wie die Fortsetzung an das alternative Ende anschließt

Bei der Comic-Con in San Diego war Drehbuchautor Akiva Goldsman zu Gast, der bereits den ersten Teil der Sci-Fi-Reihe zu Papier brachte. Aktuell tüftelt er an der Geschichte der Fortsetzung, in der neben Smith auch Creed-Star Michael B. Jordan in einer wichtigen Rolle auftauchen soll. Aber wie geht I Am Legend genau weiter?

Collider zitiert Goldsman wie folgt:

Wir machen eine Fortsetzung der alternativen Version. Die, über die wir vorhin gesprochen haben, in der Will [Smiths Figur] lebt und die Dinge für die Menschheit nicht so gut gelaufen sind.

Das war bereits bekannt: I Am Legend 2 schließt an das alternative Ende des ersten Teils an. Kein Wunder, denn im Original überlebt der von Smith verkörperte Robert Neville nicht. Bereits im Zuge der Ankündigung des Projekts war abzusehen, dass sich die Kreativen dahinter für diesen Weg entscheiden werden.

Warner Bros. Will Smith in I Am Legend

Darüber hinaus verrät Goldsman:

[I Am Legend 2] erzählt, was sich New York in den 30 Jahren [seit Teil 1] gewandelt hat. Man stellt sich immer diese post-apokalyptischen Szenarien vor, aber wenn man recherchiert, was tatsächlich mit Städten passiert, ist es genau das Gegenteil. Die Welt kehrt zurück und die Art und Weise, wie sie zurückkehrt, ist spektakulär. Das ist ein wirklich aufregender Spielplatz für uns alle, denn es ist nicht das I Am Legend deines Vaters.

Das klingt so, als werden wir Smith nicht mehr als einsamen Überlebenden sehen, der durch New Yorks verlassene Straßen streift. Vielmehr stellt Goldsman die Rückkehr der Zivilisation in Aussicht. Die große Frage ist nun, welche Rolle Robert Neville in dieser neuen Welt einnimmt. Wird er ein Teil von ihr oder stellt er sich gegen sie?

Wann startet I Am Legend 2 mit Will Smith im Kino?

Auch wenn sich das so anhört, als scheint die Geschichte von I Am Legend 2 zu stehen, sind wir noch weit von einem Kinostart entfernt. Warner Bros. hat die Sci-Fi-Fortsetzung bisher nicht datiert. Sollten die Dreharbeiten in den nächsten zwölf Monaten beginnen, können wir uns vorstellen, dass der Film 2027 die große Leinwand erobert.