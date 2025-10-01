Heute im TV: Epischer Fantasy-Marathon, der eine der legendärsten Figuren überhaupt gleich 2-mal entfesselt

Zwei Fantasy-Vampirfilme, mit denen ihr euch bestens auf den Halloween-Monat einstimmen könnt, laufen heute direkt hintereinander im TV.

Oktober ist wie jedes Jahr Horror-Monat, der schnurstracks auf Halloween zusteuert. Und was ist halloweeniger als Vampire und Graf Dracula? Einstimmen auf die schrecklich-schöne Grusel-Season könnt ihr euch heute mit zwei Fantasy-Action-Titeln inklusive Blutsaugern und jenen, die sie jagen.

Den Anfang macht am heutigen Donnerstag, den 2. Oktober um 20:15 Uhr Dracula Untold, gefolgt von Van Helsing um 22:05 Uhr, beide auf Vox. Den erstgenannten Film könnt ihr alternativ bei Netflix streamen, während der zweitgenannte hier und da als Leih- und Kauftitel zu finden ist.

Vampir-Fantasy-Marathon – Film 1: Dracula Untold

In Dracula Untold von Regisseur Gary Shore geht es um die Hintergrund- und Vorgeschichte des berüchtigten Vlad Tepes (Luke Evans), der die geistige Vorlage für Bram Stokers Vampir-Ikone Dracula sein soll. Der Fantasy-Horror-Action-Blockbuster entführt ins Transsilvanien des 15. Jahrhunderts und stellt den finsteren Fürsten als tragischen Helden vor, der in weiteren Filmen aus dem aufgegebenen Dark Universe hätte auftreten sollen. Die Story beginnt damit, dass er seine Familie vor einer feindlichen Invasion schützen will und dafür einen Pakt mit einem alten Vampir eingeht.

Dracula Untold - Trailer (Deutsch) HD

Dracula Untold gilt allgemeinhin als fulminanter Flop, kommt aber bei der Moviepilot-Community mit 6 von 10 Punkten in der Wertung gar nicht so schlecht weg.

Vampir-Fantasy-Marathon – Film 2: Van Helsing

Um fair und ausgeglichen zu bleiben, zeigt Vox als zweiten Film eine Geschichte von der Gegenseite und rückt den gängigsten Gegenspieler Draculas ins Zentrum. Monsterjäger Gabriel Van Helsing (Hugh Jackman) wird im Film von Stephen Sommers von der katholischen Kirche beauftragt, um gegen übernatürliche Bedrohungen in Transsilvanien und Endboss Dracula vorzugehen. An der Seite von Anna Valerious (Kate Beckinsale), deren Familie seit Generationen gegen den Blutsauger kämpft, werden Kreaturen wie Werwölfe, Frankenstein-Monster und natürlich Vampire weggemetzelt.

Van Helsing - Trailer (Deutsch)

Van Helsing ist einer jener trashigen 2000er-Filme, denen es komplett egal war, wie unausgereift das CGI noch war. So geht der effektlastige Fantasy-Actioner mit Horror-Gestalten heute hauptsächlich als amüsante Zeitkapsel durch. Der Moviepilot-Gemeinde war das immerhin noch eine 5,7 von 10 wert.