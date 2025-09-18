Wir feiern Horror-Filme, Slasher und Monster zu Halloween: Das passiert im Grusel-Monat Oktober bei Moviepilot

Seid ihr Bereit für den Horror-Monat Oktober? Wenn der Schleier zwischen der Geisterwelt und der Realität immer dünner wird und wir bei Moviepilot der unheimlichen Seite der Unterhaltung frönen.

Das sich gen Ende bewegende Jahr 2025 begann bereits gruselig mit dem Vampir-Remake Nosferatu - Der Untote, das einen 103 Jahre alten Klassiker exhumierte. Das Crescendo des Schreckens erreichen wir aber wie immer erst im Herbst, wenn wir uns Richtung Halloween am 31. Oktober zubewegen und sich die Unterhaltungskost sehr viel schauriger, blutiger und Monster-lastiger gestaltet.

Auch das Moviepilot-Gruselkabinett wirft sich wieder volle Kanne und mit Anlauf in die finsteren Festivitäten für All Hallows Eve. Dabei tischen wir euch in den kommenden Wochen allerlei unterhaltsame Garstigkeiten auf.

Monster, Makabres und Meuchler: Das passiert jetzt vor Halloween bei Moviepilot

Streaming-Tipps, bei denen euch das Blut in den Adern gefriert, morbide Meinungstexte, Themen voller Terror und News zu vergangenen und kommenden Horror-Ausgeburten Hollywoods werden in den kommenden Tagen und Wochen unsere Seiten füllen. Zu finden sind diese dann sowohl auf unserer designierten Themenseite, als auch direkt hier in unserer Artikel-Sammlung.

Alle Moviepilot-Artikel zum Horror-Monat 2025:

Schrecklich-Schönes aus dem letzten Jahr:

Macht mit beim Horror-Spaß zu Halloween

Besonders ans Herz legen möchten wir euch auch unser Film- und Serien-Archiv, in dem ihr jetzt sofort losfiltern könnt nach Produktionen, die auf eure Watchlist gehören. Dort könnt ihr zum Beispiel nach den besten Horror-Serien bei Netflix suchen, oder den besten, neuen Horror-Filmen der 2020er Jahre.

Euch brennt es unter den Fingernägeln, selbst eure liebsten Horror-Streifen aufzulisten? Dann legt selbst eine Liste an und lasst eurer Kreativität freien Lauf.

Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Genre eurer (Alp-)Träume!