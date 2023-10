Heute im TV: Erster Teil einer Sci-Fi-Trilogie, die einen der besten Blockbuster überhaupt wiederbelebte und fast 4 Milliarden Dollar einspielte

Am Donnerstag strahlt VOX den ersten Teil einer neuen Dino-Trilogie aus, die ein legendäres Franchise erfolgreich wieder zum Leben erweckt hat.

Mit Jurassic Park schuf Steven Spielberg in den 1990ern einen der besten Blockbuster aller Zeiten. Die beiden Fortsetzungen Vergessene Welt - Jurassic Park und Jurassic Park III waren immer noch Hits, konnten aber nicht mehr an den Mega-Erfolg des ersten Teils anknüpfen und spalteten die Fans.

Fast 15 Jahre nach dem dritten Teil kam mit Jurassic World der Neustart einer weiteren Trilogie ins Kino, der das Franchise mehr als erfolgreich wiederbelebte. VOX strahlt den Sci-Fi-Abenteuer-Blockbuster am Donnerstagabend aus.

Darum geht es in Jurassic World

Im Blockbuster von Colin Trevorrow leben die Dinos mittlerweile auf einer Insel vor Costa Rica, wo sie in einer Art riesigem Freizeitpark bestaunt werden können. Irgendwann reicht die Attraktion nicht mehr aus und so wurde ein neuer Super-Saurier gezüchtet, der außer Kontrolle gerät. Der Dino-Experte Owen (Chris Pratt) muss eingreifen und unter anderem Jurassic World-Aufseherin Claire (Bryce Dallas Howard) sowie deren Familie beschützen.

Jurassic World hat das Dino-Franchise wiederbelebt

An den weltweiten Kinokassen spielte Jurassic World laut Box Office Mojo 1,6 Milliarden Dollar ein. Ein gewaltiger Erfolg für den 150 Millionen Dollar teuren Film, auf den die Fortsetzungen Jurassic World 2: Das gefallene Königreich und Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter folgten.

Die beiden Teile konnten an den weltweiten Kinokassen ebenfalls über eine Milliarde Dollar einspielen. Insgesamt kommt das Jurassic World-Franchise damit auf knapp 4 Milliarden Dollar Box Office.

Wann läuft Jurassic World im TV?

VOX strahlt den Blockbuster am 5. Oktober 2023 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Jurassic World gerade zum Beispiel im Netflix-Abo streamen.

Hört auch den Streamgestöber-Podcast darüber, warum deutsches TV so langweilig ist

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

