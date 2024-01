Heute im TV: Extrem umstrittener Star Wars-Film, von dem es eine komplett andere Version gibt (hier könnt ihr sie schauen)

ProSieben zeigt heute Abend das epische Finale der Skywalker-Saga. Ursprünglich war von Star Wars 9 eine ganz andere Version geplant. Wir wissen sogar, was darin passiert wäre.

Vor etwas mehr als vier Jahren startete mit Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers das letzte Kapitel der Skywalker-Saga in den Kinos. Der Film bringt nicht nur die Sequel-Trilogie zum Abschluss, sondern schlägt auch den Bogen zu den vorherigen Episoden der Saga, inklusive versteckter Jedi-Cameos. Heute könnt ihr ihn im TV schauen.

Episode 9 wurde jedoch nicht von Anfang an unter dem Titel Der Aufstieg Skywalkers geplant. Bevor J.J. Abrams das Projekt übernahm, waren Jurassic World-Regisseur Colin Trevorrow und sein langjähriger Drehbuchpartner Derek Connolly in die Entstehung des Films involviert. Sie schrieben ein Skript zu Star Wars 9: Duel of the Fates.

Duel of Fates: Die ursprüngliche Version von Star Wars 9 erzählt eine komplett andere Geschichte

Die Geschichte von Duel of the Fates unterscheidet sich in mehr als Nuancen von dem Film, den wir als Episode 9 im Kino gesehen haben. Genau genommen haben wir es mit einer völlig anderen Geschichte zu tun. Die Vision von Trevorrow und Connolly setzt ihre eigenen Schwerpunkte, angefangen beim großen Bösewicht.

Palpatine, der sich in Der Aufstieg Skywalkers aus dem Jenseits zurückmeldet, fehlt bis auf ein Hologram komplett in Duel of the Fates. Dafür wäre ein anderer namhafter Star Wars-Fiesling aufgetaucht: Darth Vader sollte gegen Kylo Ren kämpfen – in einer Szene, die an Luke und Vaders Konfrontation in der Höhle auf Dagobah erinnert.

Im Lauf der vergangenen Jahre sind immer mehr Infos aus Duel of the Fates ans Licht gekommen. Nicht zuletzt leakte an einem Punkt sogar das gesamte Skript. Ein Star Wars-Fans hat sich das zum Anlass genommen, um die alternative Version von Episode 9 in Form eines 166-minütigen (!) Motion-Comics zum Leben zu erwecken.

Hier könnt ihr euch den Motion-Comic zu Duel of the Fates anschauen:

Figuren wie Rose, Finn und Poe haben in dieser Version einen deutlich größeren Arc. Zu Beginn steht etwa die Eroberung eines Sternenzerstörers, ehe wir uns in den Straßen von Coruscant zur Endschlacht einfinden. Ein Duell zwischen Rey und Kylo darf natürlich nicht fehlen, genauso wie die Machtgeister von Luke, Obi-Wan und Yoda.

Wann läuft Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers im TV?

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers läuft heute Abend, am 28. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Ausstrahlung geht bis 23:05 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 4:20 Uhr. Wenn ihr den Film ohne Werbung schauen wollt, könnt ihr das bei Disney+ tun. Dort streamt Episode 9 zusammen mit allen anderen Star Wars-Filmen.

