Heute im TV: Geniale Sci-Fi-Action mit Scarlett Johansson, die von Minute zu Minute unglaublicher wird

Ihre abgefahrendste Superheldinnen-Rolle spielte Scarlett Johansson nicht im Marvel-Universum, sondern in Lucy. Der Sci-Fi-Actioner läuft am Donnerstag im TV.

Wer Scarlett Johansson nur als Black Widow aus dem MCU kennt, sollte unbedingt Lucy von Luc Besson entdecken. Der abgedrehte Mix aus Science-Fiction, Action, Superhelden-Elementen und Natur-Doku (!) läuft heute im deutschen Free-TV. Der Film war damals ein Hit und ist auch heute noch eine absolute Empfehlung.

Vox strahlt Lucy am 25. September 2025 um 20:15 Uhr aus. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den Sci-Fi-Kracher gerade auch bei Netflix im Abo streamen.

TV-Tipp: Lucy mit Scarlett Johansson ist ein abgefahrener Sci-Fi-Trip

In der Story des Films spielt Johansson eine amerikanische Studentin in Taiwan, die in den Deal ihres zwielichtigen Freunds gerät. Nachdem dieser erschossen und sie zur unfreiwilligen Schmugglerin für einen Drogenboss wurde, platzt die außergewöhnliche Ware in ihrem Bauch auf und verleiht Lucy Stück für Stück übermenschliche Kräfte.

Wenn die Protagonistin langsam die komplette Kapazität ihres Gehirns ausnutzen kann, entwickelt sich Bessons Genre-Mix später sogar zur irrsinnigen Reise zwischen Raum und Zeit. Neben Action im stylishen Matrix-Stil gibt es reale Aufnahmen aus dem Tierreich, während Johanssons Hauptfigur irgendwann auf einem USB-Stick landet.

Mit einem Budget von 40 Millionen Dollar wurde Bessons Sci-Fi-Actioner 2014 zum Kinokassen-Hit. Laut Box Office Mojo spielte Lucy weltweit über 458 Millionen Dollar ein. 2018 wurde erstmals berichtet, dass an einer Fortsetzung zu Lucy gearbeitet werden soll. Seitdem gab es aber keine konkreten Infos zu einem Sequel. Zuletzt wurden 2022 Gerüchte über eine Spin-off-Serie ohne Scarlett Johansson laut, doch daraus wurde bis jetzt ebenfalls nichts.

Gut möglich, dass Lucy ein einmaliger Sci-Fi-Action-Trip bleibt, den es in dieser exzentrischen Form definitiv regelmäßig zu sehen gibt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im September 2023 auf Moviepilot erschienen.