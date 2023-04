Heute im TV: Kult-Film von Action-Gott mit Bruce Willis in einer seiner besten Rollen als unfassbar cooles Wrack

Am Samstagabend läuft Last Boy Scout auf RTL II. Der Tony Scott-Kracher trumpft mit heftiger Action und einem überragenden Bruce Willis als cooles Wrack auf.

Anfang der 90er galt Bruce Willis dank Stirb langsam als Action-Ikone, die einen komplett neuen Typ des Genre-Helden prägte. Zu seinen besten Rollen dieser Art gehört auch Last Boy Scout von Tony Scott. Am Samstagabend um 22:20 Uhr läuft der Kracher auf RTL II, in dem Willis als unfassbar cooles Wrack glänzt.

Action-Kult Last Boy Scout zeigt Bruce Willis auf der Höhe seines Charismas

Scotts Film dreht sich um Willis als abgehalfterter Ex-Secret-Service-Agent Joe, der seinen Job verloren und seine Frau bei einer Affäre erwischt hat. Als Privatdetektiv nimmt er seinen neusten Fall an, bei dem er die Stripperin Cory (Halle Berry) beschützen soll. Als er den wegen Drogenmissbrauch und illegalem Glücksspiel entlassenen Football-Spieler Jimmy (Damon Wayans) kennenlernt und Cory auf offener Straße erschossen wird, werden beide Männer in einen korrupten Abgrund gerissen.

Last Boy Scout brilliert vor allem mit einem Bruce Willis in der Hauptrolle, der seinen legendären John McClane aus Stirb langsam hier in Sachen abgehalfterter Coolness sogar noch übertrumpft.

Sein Joe ist ein Wrack am Tiefpunkt, das erst durch seinen lebensgefährlichen Job wieder etwas spürt. Tony Scott inszeniert seinen Film dabei mit knallharter Action, die dem kantigen Charakter der Hauptfigur entspricht.

Zusammen mit der charismatischen Performance von Damon Wayans als skandalbehafteter Football-Spieler ist Last Boy Scout einer der coolsten und derbsten Action-Kracher der 90er. Bei den besten Rollen von Bruce Willis darf der Streifen definitiv nicht in der Aufzählung fehlen.

