Heute im TV: Mega-Action-Kracher mit Sylvester Stallone, den der Rambo-Star für einen Fehler hält und dieses Jahr ausbügeln will

Heute Abend läuft The Expendables 3 mit Sylvester Stallone im TV. In der Produktion des Films gab es einen Fehler, den der Action-Star 2023 mit Teil 4 wiedergutmachen will.

80er, 90er und das beste von heute: Das ist nicht nur das Konzept internationaler Ü30-Partys, sondern auch die Cast-Prämisse der The Expendables-Reihe. Sylvester Stallone versammelte in drei Filmen zahllose Action-Legenden wie Arnold Schwarzenegger oder Bruce Willis um sich. Doch The Expendables 3 floppte trotz großer Namen und es gibt einen eindeutigen Grund. Heute Abend läuft er im TV.

Im TV: The Expendables 3 macht einen großen Fehler, der viele Fans verschreckt hat

In The Expendables 3 bekommt es die Söldnertruppe um Barney Ross (Stallone) mit Ex-Mitglied und Waffenhändler Stonebanks (Mel Gibson) zu tun, der die grobschlächtigen Kameraden wie kein Zweiter an den Rand der Vernichtung führt. Wie bei seinen Vorgängern ist der Expendables 3-Plot eher Nebensache, wichtig ist die Action. Aber genau hier machten die Produzenten einen großen Fehler.

Die Macher reduzierten nämlich den Grad an blutiger Gewalt, um eine größere Zielgruppe zu erreichen. Stallone selbst erklärte dazu Crave Online (via Cinemablend ):

Es war eine schreckliche Fehlkalkulation[..], [um] ein breiteres Publikum zu erreichen, aber dadurch die Gewalt zu verringern, die das Publikum erwartet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht wieder vorkommt.

Langjährige Fans der Reihe waren von der zahmen Action enttäuscht, was sicher zum Kino-Flop des Films beitrug. The Expendables 4 soll dieses Jahr dagegen wieder in die alte Kerbe schlagen. Es wird Sylvester Stallones letzter Auftritt in der Reihe.

Im TV verpasst? The Expendables bei Netflix streamen oder bei Amazon kaufen *

Wann läuft The Expendables 3 mit Sylvester Stallone im TV?

The Expendables 3 läuft am heutigen Donnerstag, den 18. Mai 2023, um 20.15 Uhr auf Vox. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am 19. Mai um 22.15 Uhr nachholen. Neben Stallone und Schwarzenegger ist unter anderem Harrison Ford vor der Kamera zu sehen.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.