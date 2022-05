Sylvester Stallones Abschied in The Expendables 4: So herzzerreißend könnte die Action-Legende abtreten

The Expendables 4 wird Sylvester Stallones letzter Auftritt im Action-Franchise. Es gibt drei große Theorien für den Abschied. Und bei zweien müssen Fans stark sein.

Nach The Expendables 4 verlässt Sylvester Stallone die Action-Reihe für immer. Das sorgte bei Fans für viel Spekulation um die Art des Abschieds. Wird seine Figur Barney Ross sterben? Verschwindet er einfach? Gibt es eine herzzerreißende Schlussszene? Wir stellen drei Möglichkeiten vor.

1. The Expendables rächen sich in Teil 4 für Sylvester Stallones Tod

Eine beliebte Theorie unter Fans ist tragisch, aber sie passt perfekt. Dort stirbt Stallone gleich am Anfang einen blutigen Tod. Das gibt dem Expendables-Rest unter Lee Christmas (Jason Statham) den Grund für einen furiosen Rachefeldzug. Statt einer 08/15-Mission hätte die Gruppe ein glaubhaftes, persönliches Ziel. Und welcher Feind auch immer Ross' Tod verantwortet (Iko Uwais?), er setzt sich gleich als außergewöhnlicher Antagonist ab.

Schaut euch hier den Trailer zu The Expendables 3 an:

The Expendables 3 - Trailer (Deutsch) HD

2. Sylvester Stallone liefert sich in Teil 4 einen tödlichen Action-Showdown

Klassischer, wenn auch weniger fesselnd, ist Stallones Ableben am Ende. Mit letzter Kraft bringt er seine Schäfchen bei einer brandgefährlichen Schießerei ins Trockene und stirbt für seine Mitstreiter und/oder seine Ideale den Actionheldentod. Es ist quasi Sylvester Stallones James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben. So könnte man den Star noch in ein paar handfesten Szenen genießen.

3. Sylvester Stallone übernimmt Bruce Willis' Rolle in The Expendables 4

Aber nur weil Ross ein Söldner mit latenter Todessehnsucht ist, muss er nicht gleich sterben. Denkbar wäre etwa (via Screenrant ), dass er in The Expendables 4 die Funktion von Bruce Willis' Rolle Mr. Church im ersten und zweiten Teil übernimmt. Er vermittelt den Action-Auftrag an sein Ex-Team, hält sich ansonsten aber zurück.

Die Rolle wäre gut geeignet, um in Zukunft doch noch zurückzukehren. Allerdings zeigte ein The Expendables 4-Bild Stallone in Kampfmontur. Falls sich Theorie 3 bewahrheiten würde, greift Stallone zumindest zu Beginn oder im großen Finale noch einmal zur Waffe.

Wann kommt The Expendables 4 mit Sylvester Stallone?

Bis Action-Fans Gewissheit über Sylvester Stallones Schicksal haben, wird es leider noch etwas dauern. Der Film hat bisher noch keinen Starttermin. Wir rechnen gegen Ende 2022 mit The Expendables 4.

