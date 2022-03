Heute im TV: Richtig schlimmer Sci-Fi-Flop mit Johnny Depp, der inzwischen einer von sehr vielen Misserfolgen ist

Im TV könnt ihr heute einen von Johnny Depps heftigeren Fehlschlägen sehen. Der Science-Fiction-Film gehört zu einer wachsenden Reihe von Flops des Superstars.

Zwischen den 90er und 2000er Jahren gehörte Johnny Depp zu den größten Filmstars der Welt. Sein Name zog Massen in die Kinos. Er drehte abseitige Stoffe und extrem profitable Blockbuster. Diesen Nimbus des Kassenmagneten hat vor etwa zehn Jahren verloren. Heute könnt ihr einen aufwendigen Science-Fiction-Film im TV sehen, der beispielhaft für den stetigen Abwärtstrend steht: Transcendence aus dem Jahr 2014. Weiter unten erfahrt ihr, wann und wo der Film läuft.

Schaut hier den Trailer zum Sci-Fi-Flop Transcendence mit Johnny Depp

Transcendence - Trailer 2 (Deutsch) HD

Heute im TV: Warum Transcendence zu Johnny Depps schlimmsten Flops gehört

Rebecca Hall ) an einer künstlichen Intelligenz, welche die Menschheit bei Weitem überflügelt. Sie streben eine Transzendenz künstlicher Intelligenz an. Eine fortschrittsfeindliche Organisation will diesen Quantensprung der Wissenschaft verhindern und schreckt dabei auch nicht vor terroristischen Anschlägen zurück.

Ein beliebtes Genre (Sci-Fi), ein großer Star (Depp), als Regisseur einer der bedeutendsten Kameramänner der Gegenwart, Wally Pfister, und ein Plot, der zum Zeitgeist passte: Eigentlich konnte Transcendence nicht scheitern. Aber Kinoerfolge lassen sich nicht basteln. Und so ging der Film gnadenlos unter an den Kinokassen.

Bei einem geschätzten Budget zwischen 100 und 150 Millionen US-Dollar ...

... ... spielte Transcendence weltweit nur 103 Millionen US-Dollar wieder ein (laut Box Office Mojo )

(laut ) Um profitabel zu sein, hätte er mindestens 200 Millionen reinholen müssen, denn die Marketing-Kosten betragen, so die Faustregel, das Doppelte des Produktionsbudgets.

reinholen müssen, denn die Marketing-Kosten betragen, so die Faustregel, das Doppelte des Produktionsbudgets. Der Verlust liegt also bei mindestes 100 Millionen Dollar.

Die Bewertungen für Transcendence bewegen sich zwischen passabel und mies:



Moviepilot: 6.0 von 10

FILMSTARTS: 2,8 von 5

IMDB: 6.2

Rotten Tomatoes: 19 Prozent

Meta-Critic: 42 Prozent

Die enttäuschte Kritik der Kolleg:innen von Filmstarts liest sich so:

Wally Pfister schafft es nicht, in die Fußstapfen seines langjährigen Partners Christopher Nolan zu treten. Trotz interessanter Ideen und hochkarätiger Besetzung ist „Transcendence“ vor allem eins: langweilig.

Die Filmflop-Sammlung von Johnny Depp wächst

Der letzte Erfolg des Superstars liegt schon einige Jahre zurück. Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache ist wohl der einzige erfolgreiche Blockbuster Marke Johnny Depp in den vergangenen 5 Jahren. Im Fall Fantastic Beasts 2 ist das Franchise größer als jeder Name, zudem spielte der Film weniger ein als alle Filme aus dem Harry Potter-Franchise vor ihm. (Im nächsten Teil ist Johnny Depp nicht mehr als Grindelwald dabei)

Stattdessen sammelt Depp immer mehr Flops an. Zu den Filmen des letzten Jahrzehnts, die den roten Bereich entweder gar nicht oder nur knapp verließen, gehören etwa:

Vorerst ist die große Zeit von Johnny Depp vorbei. Und Besserung ist derzeit nicht in Sicht.

Transcendence läuft heute im 22.35 Uhr bei Sat.1. Die Wiederholung folgt um 2.15 Uhr in der Nacht.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.