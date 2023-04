Heute im TV: Sci-Fi-Kracher mit Will Smith, der sich 19 Jahre später erschreckend echt anfühlt

Heute Abend läuft ein Klassiker des Science-Fiction-Kinos der 2000er Jahre im Fernsehen. In I, Robot wird Will Smith durch eine überaus spannende Zukunftsvision gejagt.

I, Robot ist einer der Sci-Fi-Blockbuster der 2000er Jahre schlechthin. Nicht nur für Will Smith markiert er einen Karrierehöhepunkt. Auch Regisseur Alex Proyas dürfte mit dem Film eines seiner bekanntesten und beliebteste Werke abgeliefert haben. Die Geschichte basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von Isaac Asimov.

Heute im TV: I, Robot läuft heute Abend um 22:00 Uhr auf VOX. Die Wiederholung folgt am Samstag um 23:05 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen.

Sci-Fi-Blockbuster mit Will Smith: I, Robot stellt drei wichtige Robotergesetzte vor

Die Geschichte von I, Robot ist im Jahr 2035 angesiedelt. In dieser Version der Zukunft gehören Roboter zum Alltag. Sie sind ein fester Bestandteil der Zivilisation und folgen klaren Regeln. Genau genommen wurden drei Robotergesetze formuliert:

Ein Roboter darf keinem Menschen schaden oder durch Untätigkeit einen Schaden an Menschen zulassen.

Ein Roboter muss jeden von einem Menschen gegebenen Befehl ausführen, aber nur, wenn dabei das erste Gesetz nicht gebrochen wird.

Ein Roboter muss seine eigene Existenz bewahren, es sei denn, dies spricht gegen das erste oder zweite Gesetz.

Hier könnt ihr den Trailer zu I, Robot schauen:

Diese Gesetze sollen einegewähren. Detective Del Spooner (Will Smith) hat allerdings wenig Vertrauen in die mechanischen Gefährten ihn herum. Als er sich den Mord an dem Chefentwickler von U.S. Robotics anschaut, kommt er einer großen Verschwörung auf die Spur.

I, Robot - Trailer (Deutsch)

I, Robot ist einer der Science-Fiction-Filme, die auf den ersten Blick pures Hollywood-Kino sind. Das Spektakel steht eindeutig im Vordergrund. Der Film lebt extrem von seinen Schauwerten und der coolen Sci-Fi-Kulisse im Blockbuster-Gewand. Doch das ist nicht alles: Die thematischen Gedanken von Asimov sind relevanter denn je.

Mit dem Aufstieg von künstlichen Intelligenzen finden aktuell zahlreiche Diskussionen darüber statt, wie diese Einzug in unser alltägliches Leben erhalten. Obwohl I, Robot viele fantastische Elemente besitzt, gehört er definitiv zu der Sorte Science-Fiction-Film, den man heute mit anderen Augen sieht als zu seinem Kinostart vor 19 Jahren.

