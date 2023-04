Bitterböser FSK-18-Horror jetzt im Kino: Dank Evil Dead Rise kann ich nie wieder eine Käsereibe anfassen

Die kandarischen Dämonen sind zurück! Mit Evil Dead Rise ist der blutigste Horror-Film des Jahres im Kino gestartet, der bitterbösen Spaß und Schmerz vereint.

Seit über vier Jahrzehnten begeistert die Evil Dead-Reihe schon mit blutgetränktem Dämonen-Wahnsinn. Was 1981 mit Sam Raimis Low-Budget-Schocker Tanz der Teufel begann, ist mittlerweile ein beachtliches Franchise mit 5 Spielfilmen und der schrägen Serie Ash vs Evil Dead.

Das Besondere an der Reihe: Die Tanz der Teufel- bzw. Evil Dead-Filme sind ausnahmslos extrem unterhaltsam – auch das jüngste Kapitel Evil Dead Rise. Horror-Fans sollten den garstigen FSK-18-Schocker, der jetzt in den Kinos läuft, nicht verpassen.

Das erwartet euch im Hochhaus-Horror Evil Dead Rise

Was ist Evil Dead Rise überhaupt? Ein weiterer Reboot, ein Sequel oder ein Spin-off? Direkte Verbindungen zu den bisherigen Tanz der Teufel-Filmen gibt es nicht. Stattdessen wird eine komplett neue Geschichte erzählt, die jedoch alles beinhaltet, was sich ein Evil Dead-Fan wünschen kann.

Schon in den ersten Minuten gibt es virtuose Kamerafahrten, eine Hütte im Wald und dämonische Gore-Einlagen, ehe der Filmtitel mit brachialer Lautstärke episch die Kinoleinwand emporsteigt. Spätestens jetzt sollte jedem Horror-Fan klar sein: Hier erwartet uns ein Evil Dead-Film durch und durch.

Doch bevor sich das Buch der Toten öffnet und dämonischen Wahnsinn entfesselt, lernen wir zuerst die neuen Hauptfiguren kennen. Als die Konzert-Technikerin Beth (Lily Sullivan) erfährt, dass sie schwanger ist, ersucht sie Rat bei ihrer Schwester Ellie (Alyssa Sutherland). Die ist über das Wiedersehen anfangs wenig erfreut. Immerhin hat sie schon Monate nichts von Beth gehört und hat mit ihrem eigenen Leben alle Hände voll zu tun.

Seit Kurzem ist Ellie alleinerziehende Mutter. Mit ihren zwei Töchtern Bridget (Gabrielle Echols) und Kassie (Nell Fisher) sowie trans Sohn Danny (Morgan Davies) lebt die rockige Tätowiererin in einem heruntergekommenen Hochhauskomplex in L.A., der bald geräumt wird. Doch bevor die familiären Wogen geglättet werden können, erschüttert ein Erdbeben das Hochhaus und legt einen geheimen Kellerraum frei, in dem sich ein gewisses Buch der Toten befindet.

Evil Dead Rise dreht nach langsamem Start den Horror-Exzess voll auf

Evil Dead Rise lässt sich Zeit, um die Figuren und ihre familiären Konflikte besser kennenzulernen, was die unvermeidliche Dekonstruktion ihrer Familieneinheit umso tragischer wirken lässt. Doch sobald das Buch der Toten auftaucht, beginnt Regisseur Lee Cronin einen kompromisslosen Horror-Trip, der mit jeder weiteren Minute bis hin zum absoluten Exzess-Finale eskaliert.

Warner Bros. Entertainment Evil Dead Rise

Evil Dead Rise ist im Prinzip ein Greatest Hits-Album an Evil Dead-Highlights. Cronins Liebe für das Franchise ist in nahezu jedem Moment zu spüren, wenn ikonische Zitate und Waffen sowie bekannte Schauer-Szenarien aus vier Dekaden Evil Dead zitiert und neu interpretiert werden.

Statt in einer Hütte im Wald spielt sich der Horror von Evil Dead Rise nun fast vollständig in einem abgeschotteten Hochhaus-Stockwerk ab. Mit cleverer Inszenierung des beengten Raums entfaltet sich ein klaustrophobisches Kammerspiel. In diesem darf Hauptdarstellerin Alyssa Sutherlands als Dämonen-Mama mit schwarzhumorigem Witz und furchteinflößender Präsenz völlig freidrehen.

Das größte Highlight des Films sind aber die handgemachten Effekte, aus denen sich ein äußerst schmerzhaftes und garstiges Horror-Vergnügen formt. Nach vereinzelten Gore-Spitzen mit Käsereiben-Trauma, Glasscherbenschlucken und unterschiedlichsten Körperflüssigkeiten gibt sich der Film im Finale dem völligen Exzess hin.

Wenn sich schließlich 6500 Liter Kunstblut über die Leinwand ergießen und das Dröhnen einer Kettensäge beginnt, kennt Evil Dead Rise keine Zurückhaltung mehr.

Evil Dead Rise wurde zum Glück vor dem Streaming-Schicksal bewahrt

Warner Bros. Entertainment Evil Dead Rise

Ursprünglich sollte Evil Dead Rise als Streaming-Film bei HBO Max versendet werden. Dass sich Warner schlussendlich für eine Kinoauswertung entschieden hat, ist ein wahrer Glücksfall. Denn Evil Dead Rise ist genau der laute und wilde Haudrauf-Horror, der in einem vollen Kinosaal gesehen und gefeiert werden sollte.

Der kollektive Schmerzensschrei im Kinosaal, wenn in einer Szene menschliche Haut auf eine Käsereibe trifft, gehört schon jetzt zu meinen Highlight-Momenten des Filmjahres. Auch wenn ich jetzt nie wieder den Küchenschrank öffnen kann, ohne beim Anblick einer Vierkantreibe (an die ich bereits eine Fingerkuppe verlor) zu erschaudern.

