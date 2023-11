Heute im TV: Sci-Fi-Meisterwerk mit genialer Zeitreise-Story, in der Bruce Willis seine beste Rolle der letzten 15 Jahre spielt

Heute läuft einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 20 Jahre im TV. Bruce Willis kämpft dort in einer einzigartigen Zeitreise-Story gegen sich selbst.

Betonschuhe sind out, Zeitreisen sind in. Das denkt sich zumindest die Mafia der Zukunft, die Gegner in der Zeit zurückschickt, um sie dort von speziellen Auftragskillern umbringen zu lassen. Klingt kompliziert? Ist es aber nicht, überzeugt euch selbst. Das Sci-Fi-Meisterwerk Looper mit Bruce Willis läuft heute im TV.

Im TV: Ein Sci-Fi-Highlight, in dem Bruce Willis sich selbst entkommen muss

In der Zukunft gibt es Zeitreisen, aber sie sind streng verboten. Die Mafia benutzt sie dennoch, um ihre Feinde durch sogenannte Looper in der Gegenwart beseitigen zu lassen. Für Killer wie Joe (Joseph Gordon-Levitt) ist das ein extrem einträgliches Geschäft. Bis die Mafia ihm sein älteres Selbst (Bruce Willis) zurückschickt und er den Auftrag verbockt.

Schaut euch hier den Trailer zu Looper an:

Looper - Trailer (Deutsch) HD

Looper entwirft eine einzigartige, finstere Welt mit unglaublich dichter Atmosphäre, in der sich Willis und Gordon-Levitt die Seele aus dem Leib spielen. Für Bruce Willis, der seine Action-Karriere mittlerweile aus tragischen Gründen beendete, blieb es seine letzte große Rolle.

Wann läuft Looper im TV?

Looper läuft am heutigen Mittwoch, den 8. November 2023, um 20:15 Uhr auf RTL Nitro. Wer da keine Zeit hat, kann das Sci-Fi-Meisterwerk auch um 00:05 Uhr nachholen. Regie führte Rian Johnson (Knives Out).

Im TV verpasst? Looper bei Amazon kaufen oder leihen *

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im November bei Netflix, Amazon und Co.

Noch keine Idee, welchen Film ihr heute Abend schauen sollt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im November vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Apple TV+ oder Disney+: Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Mit dabei sind romantische Science-Fiction und der neue Netflix-Thriller von David Fincher.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.