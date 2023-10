"Und doch ist er immer noch Bruce": Schöpfer von Kult-Serie berührt mit herzzerreißendem Bruce Willis-Statement

Action-Star Bruce Willis ist seit geraumer Zeit nicht mehr als Schauspieler tätig. Ein wichtiger Weggefährte des Action-Stars gibt Einblicke in den aktuellen gesundheitlichen Zustand.

Vor eineinhalb Jahren beendete Action-Star Bruce Willis seine Karriere. Bei dem Star aus Stirb Langsam wurde Aphasie diagnostiziert. Erkrankte Personen verlieren die Fähigkeit, zu sprechen und Sprache zu verstehen. Willis war dadurch nicht mehr in der Lage, seinen Beruf auszuüben. Die Krankheit hat sich bei ihm mittlerweile zu einer Frontotemporalen Demenz weiterentwickelt, einer seltenen Demenz-Form.

Den Kontakt zu seinen Weggefährten verliert Willis aber nicht. Immer wieder wenden sich Stars wie Arnold Schwarzenegger an die Öffentlichkeit, teilen Erinnerungen an die gemeinsame Zeit und geben Einblicke in den aktuellen gesundheitlichen Zustand von Bruce Willis.

Seinen Durchbruch schaffte Willis mit der Serie Moonlighting - Das Model und der Schnüffler von Glenn Gordon Caron. Jener Caron sprach mit der News York Post über seine monatlichen Besuche bei Willis.

"Man ist dankbar, dass er da ist": Moonlighting-Schöpfer über Bruce Willis

Sony Pictures Home Entertainment Moonlighting

Glenn Gordon Caron beschreibt teilweise intime Details: "Ich habe das Gefühl, dass er in den ersten ein bis drei Minuten weiß, wer ich bin", sagte er etwa. Bruce Willis sei, "nicht mehr vollkommen sprachfähig". Er kannte den Schauspieler als leidenschaftlichen Leser, "und jetzt liest er nicht mehr. All diese Sprachfähigkeiten stehen ihm nicht mehr zur Verfügung, und doch ist er immer noch Bruce."

Wie schmerzhaft der Verlauf der Krankheit für Freund:innen und Verwandte ist, wird bei dem folgenden Satz klar:

Wenn man mit ihm zusammen ist, weiß man, dass er Bruce ist, und man ist dankbar, dass er da ist, aber die Lebensfreude ist weg.

Welche Rolle hat Bruce Willis in Moonlighting gespielt?

In Deutschland ist Moonlighting bei keinem Streaming-Anbieter verfügbar, auch Heimkino-Boxen sind schwer zu kriegen. In den USA nahm Hulu die Serie zum ersten Mal überhaupt in ein Streaming-Angebot auf (was Bruce Willis Glenn Gordon Caron zufolge gefreut haben soll).

Zum Weiterlesen:

Neben Stirb Langsam ist Moonlighting die vielleicht wichtigste Rolle in der Karriere von Bruce Willis. Er spielte 4 Jahre lang den Detektiv David Addison, der für das ehemalige Model Madelyn „Maddie“ Hayes arbeitet, die Inhaberin der Detektei. Der schnelle, ironische Dialog-Stil gab den Weg von Bruce Willis' Karriere im Action-Genre vor, in dem er die Superstars Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone allmählich ablöste.