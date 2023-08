Heute im TV: Sci-Fi-Zerstörungsorgie, die 200 Millionen einspielte und Der Soldat James Ryan in einen Alien-Invasionsfilm verwandelt

Science-Fiction trifft Kriegsfilm in der Schlacht um Los Angeles, die heute Abend entfesselt wird. Ob sich der Film lohnt, lest ihr hier.

Alien-Invasionen sind (im Film) nichts Besonderes. World Invasion: Battle Los Angeles wollte deshalb etwas Neues in dem Science-Fiction-Subgenre bieten. Der 70-Millionen-Blockbuster, der weltweit 2011 über 200 Millionen einspielte, verband den Angriff aus dem All nämlich mit dem hautnahen Realismus jüngerer Kriegsfilme. Heute Abend könnt ihr erfahren, ob das gelingt.

Darum geht's in dem Science-Fiction-Film, der heute im TV läuft

Sony Aaron Eckhart in World Invasion: Battle Los Angeles

Überall auf der Erde wird eine außerirdische Invasion verzeichnet. Unter den letzten weltweiten Metropolen, die noch gegen die Eindringlinge kämpfen können, ist Los Angeles. World Invasion: Battle Los Angeles begleitet eine Gruppe Marinesoldaten während ihres Einsatzes im Kampf gegen die bedrohliche außerirdische Präsenz.

Regisseur Jonathan Liebesman (Teenage Mutant Ninja Turtles) strebte zwar das Äquivalent einer FSK-12-Freigabe an, lehnte den Look seines Films aber an harte Kriegsfilme und Thriller an. Seine filmischen Vorbilder waren Ridley Scotts Black Hawk Down, Steven Spielbergs Der Soldat James Ryan und Paul Greengrass' 9/11-Tatsachen-Thriller Flug 93. So kreuzt er die Invasion-Story à la Independence Day mit einem quasi-dokumentarischen Wackelkamera-Look, der einen mitten in die Action versetzen und die militärische Verteidigung gegen Aliens realistisch aussehen lassen soll.

Bei der Kritik kam das Ergebnis nicht besonders gut an. Während manche zumindest die Action-Szenen des ansonsten schematisch erzählten Films lobten, schrieb Kritiker Roger Ebert 2011 in gewohnter Zurückhaltung:

Battle: Los Angeles ist laut, gewalttätig, hässlich und dumm. Seine Entstehung spiegelt einen erschreckenden Zynismus seitens seiner Macher wider, die nicht einmal den Versuch unternehmen, es zu mehr als sinnlosem Chaos zu machen. Hier haben wir einen Science-Fiction-Film, der eine Beleidigung für die Wörter "Wissenschaft" und "Fiktion" sowie den Bindestrich dazwischen darstellt.

So kannst du World Invasion: Battle Los Angeles schauen

World Invasion: Battle Los Angeles wird am heutigen 28. August ab 22:05 Uhr bei Nitro ausgestrahlt. Alternativ kannst du den Film bei Netflix, WOW und beim Amazon-Channel Filmtastic streamen.

