Heute im TV: Selbst Batman-Star Christian Bale war die Hungerkur für diesen Film zu krass

Batman-Darsteller Christian Bale hat die schlimmsten Abnehmtorturen weggesteckt. Für Le Mans 66 quälte er sich abermals. Und zwar so schlimm, dass er künftigen Verwandlungen komplett den Riegel vorgeschob.

In den frühen 2000ern hat Christian Bale damit angefangen, sich für seine Rollen extrem zu verwandeln und irgendwann erwarteten es alle von ihm. Die schockierenden Bilder aus Der Maschinist haben sich Filmfans eingebrannt. Bis auf die Knochen abgemagert zeigte sich der Waliser 2004 für das Drama. Seither folgten viele weitere extreme Zu- oder Abnehmtorturen.

Die womöglich letzte, da kaum noch verkraftbare mutete sich Bale für Le Mans 66 - Gegen jede Chance zu. Das Rennfahrer-Drama nach wahren Begebenheiten zeigt ProSieben heute um 20.15 Uhr als Free-TV-Premiere.

Warum Batman-Star Christian Bale für Le Mans 66 extrem abnehmen musste

Die Sache ist die: Bale passte nicht in das Auto, in dem er sich für den Film natürlich sehr häufig aufhalten musste, immerhin verkörpert er die Rennfahrer-Legende Ken Miles. So erzählte er Variety :

Ich musste ins Auto. Ich konnte es verdammt noch mal nicht.

Das liegt zum einen an der speziellen Bauweise der windschnittigen Sportwagen ...

... diese Dinger wurden nicht gebaut, um gemütlich zu sein. Sie sind eng. [...] Es wäre ein ganz anderer Film. Diese Autos sind nicht für korpulente Männer gemacht.

Mehr zum Film: Die wahre Geschichte hinter Le Mans 66

Aber warum war der in der Regel schlanke Bale überhaupt "korpulent"? Ganz dummer Zufall: Schuld war eine andere Verwandlung. Für das Biopic Vice - Der zweite Mann verkörperte Bale den US-Vizepräsidenten Dick Cheney, der während der Bush-Ära im Amt war. Für die Rolle des gewichtigen Politikers nahm Bale etliche Kilos zu, die er für Le Mans 66 wieder verlieren musste.

Verwandlung in Rekordzeit: Warum Le Mans 66 für Christian Bale eine besondere Herausforderung war

© 3L Filmverleih Christian Bale in Der Maschinist

Matt Damon spielt Ken Miles' Freund und Kollegen, Carroll Shelby. Der Co-Star erzählt dem Men's Journal die spektakuläre Geschichte von Bales ziemlich riskanter Extrem-Diät:

Christian kam gerade von Vice, und von dem Moment an, als wir entschieden, den Film zu machen bis zum Drehstart, hat er 35 Kilo verloren.

Die Methode dafür klingt besorgniserregend, wenngleich Bale hier natürlich etwas übertreibt:

Am ersten Tag auf dem Set fragt ich ihn: 'Wie hast du das gemacht'. Ich habe selber für Rollen Gewicht verloren und gewonnen, es gibt Anleitungen, wie man das macht. Er hat mich einfach nur angesehen und gesagt: 'Ich habe nicht gegessen.'

The Batman: Darum wird der neue Film mit Robert Pattinson so besonders!

Er wird einfach sehr wenig gegessen haben, um ein krasses Kaloriendefizit zu erreichen. Im bewundernden Ton schließt Damon an: "Dieser Typ ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Er hat eine Mönch-gleiche Disziplin, das ist einfach nur beeindruckend." Aber sollte man solche "Leistungen" überhaupt glorifizieren? Denn das klingt nicht nur ungesund, das ist natürlich auch ungesund und medizinisch bedenklich, wie Expert:innen immer wieder betonen .

Christian Bale hat mit extremen Verwandlungen nach Le Mans 66 abgeschlossen

Nach der Veröffentlichung des Films im Jahr 2019 betonte der Batman-Darsteller deshalb mehrfach, dass er seinem Körper diese Transformationen nicht mehr auflasten wird. Gegenüber einer Morning-Show (via Entertainment Weekly ) sagt er:

Ich glaube wirklich, dass ich damit fertig bin.

Wenige Wochen bekräftigt er diesen Entschluss in der Times :

Ich kann nicht damit weitermachen. Ich kann es wirklich nicht. Meine Sterblichkeit guckt mir ins Gesicht.

Hoffen wir, dass sich der 47-jährige Bale an seinen Vorsatz hält und seinen Körper künftig schont. Denn keine Rolle ist es wert, die eigene Gesundheit dafür aufs Spiel zu setzen.

