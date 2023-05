Heute im TV: Teil 2 einer gescheiterten Fantasy-Reihe, die über 10 Jahre später bei Disney+ eine zweite Chance erhält

Heute Abend kommt im Fernsehen der zweite Teil der Fantasy-Reihe Percy Jackson, die den Harry Potter-Filmen sehr ähnelt. Percy Jackson 3 werden wir allerdings niemals sehen.

Nach dem unglaublichen Erfolg der ersten Harry Potter-Filme interessierte sich jedes Studio in Hollywood für Fantasy-Stoffe, die regelmäßig ein Millionenpublikum ins Kino locken. In den 2000er Jahren erwarteten uns somit Verfilmungen von Narnia und Eragon. Ein weiterer wichtiger Titel war Percy Jackson: Diebe im Olymp.

20th Century Studios (ehemals 20th Century Fox) wollte sich damals mit den Percy Jackson-Filmen sein eigenes Harry Potter schaffen. Für den ersten Teil wurde sogar Regisseur Chris Columbus engagiert, der die ersten zwei Hogwarts-Schuljahre auf die große Leinwand gebracht hatte. Lange existierte die Reihe aber nicht.

Fantasy-Verfilmung: Percy Jackson scheiterte im Kino, aber bekommt eine zweite Chance bei Disney+

Bereits nach Percy Jackson 2: Im Bann des Zyklopen war Schluss. Die 2013 erschienene Fortsetzung markiert das Ende der Fantasy-Reihe, die eigentlich mindestens noch einen dritten Teil erhalten sollte. In den Jahren nach dem Kinostart wurde jedoch deutlich, dass Percy Jackson 3 mit Logan Lerman niemals umgesetzt wird.

Der Sargnagel für die Percy Jackson-Filme war die Ankündigung des Reboots: Im Mai 2020 bestätigte Disney die Arbeit an der Serie Percy Jackson and the Olympians, die die Geschichte neu erzählt. Bei vielen Fans kam die Nachricht tatsächlich sehr gut an. Denn dieses Mal ist Percy Jackson-Schöpfer Rick Riordan direkt beteiligt.

Riordan hat mehrmals durchblicken lassen, dass er von den Percy Jackson-Filmen überhaupt nicht begeistert war. Bei der Serie, die exklusiv für den Streaming-Dienst Dsney+ entsteht, will er alles richtig machen. 2024 soll die Neuauflage ihre Premiere feiern. Die 1. Staffel umfasst acht Episoden und basiert auf dem ersten Buch.

