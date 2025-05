Heute im TV: Teil 7 der größten Fantasy-Reihe überhaupt, der Millionen Menschen das Herz gebrochen hat

Das Ende der größten Fantasy-Reihe beginnt mit einem apokalyptischen Roadmovie, der Millionen von Fans das Herz brach. Tragisch wurde es am Set, wo ein Leben für immer verändert wurde.

Mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 läutet Sat.1 heute das große Finale ein. Mit neuen Schauplätzen wird es in der Fantasy-Reihe nicht nur abwechslungsreich, sondern auch gefährlicher. Während Millionen Fans sich von einer wichtigen Figur verabschieden mussten, gab es auch hinter den Kulissen einen schweren Unfall, der ein Leben für immer veränderte.

Harry Potter 7.1 im TV: Eine düstere Suche beginnt

Nach Dumbledores Tod sind Harry (Daniel Radcliffe), Hermine (Emma Watson) und Ron (Rupert Grint) mehr denn je auf sich allein gestellt und weiterhin auf der Suche nach den verbliebenden Horkruxen, in denen Teile von Voldemorts Seele stecken. Ohne den Schutz von Hogwarts und verfolgt von Todessern, durchqueren sie die Zauberwelt wie in einem apokalyptischen Roadmovie. Doch Gefahr droht nicht nur von außen, denn die magischen Gegenstände wirken sich verheerend auf die Freundschaft der drei aus.

Hochemotionaler Abschied in Harry Potter 7.1

Regisseur David Yates setzt im ersten Teil des Finales auf stimmungsvolle Landschaftsaufnahmen und verlassene Orte, wodurch die Isolation der Held:innen und die steigende Hoffnungslosigkeit spürbar wird. Das langsame Erzähltempo zeigt, dass für diese Roman-Adaption deutlich mehr Filmzeit zur Verfügung stand, was der Atmosphäre zugutekommt.

Dass die Reihe dem kindlichen Publikum den Rücken gekehrt hat, wurde schon in Teil 6 deutlich, wo mit Dumbledore eine tragende Figur stirbt. Auch in Die Heiligtümer des Todes - Teil 1 müssen Fans stark sein und sich von einem weiteren Fan-Liebling verabschieden, dessen emotionale Inszenierung wohl die eine oder andere Träne fordern dürfte.

Tränenreich wurde es auch während der Dreharbeiten, als sich Stuntman David Holmes eine schwere Wirbelsäulenverletzung zuzog, die sein Leben für immer verändern sollte. Darüber schreibt er in seinem Ende 2024 erschienen Buch The Boy Who Lived: When Magic and Reality Collide *, welches Emma Watson in den höchsten Tönen lobt.

Wann läuft das Fantasy-Abenteuer Harry Potter 7.1 im TV?

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 läuft am heutigen Samstag, dem 17. Mai 2025, um 20:15 Uhr auf Sat.1. Die Wiederholung folgt am Sonntagnachmittag um 16:10 Uhr. Wer den Film im TV verpasst hat, kann ihn aber auch bei Netflix im Abo streamen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.