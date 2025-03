Emma Watson konnte wegen Harry Potter-Kollege nicht mit Weinen aufhören und den Grund werden alle verstehen

Emma Watson teilt noch immer eine emotionale Verbindung mit ihren Harry Potter-Co-Stars. Erst kürzlich erklärte sie ihre Verbundenheit zu einem besonderen Crew-Mitglied.

Die Harry Potter-Filme haben nicht nur die Stars um Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint viele Jahre miteinander verbunden. Auch teilten die Darsteller:innen viele wichtige und emotionale Momente mit den Menschen hinter den Kulissen der Fantasy-Reihe, die sie bis in ihr gegenwärtiges Leben mitgenommen haben.

So teilt etwa Daniel Radcliffe noch immer eine enge Verbindung zu seinem ehemaligen Stuntman David Holmes, der beim Dreh von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 eine schwere Wirbelsäulenverletzung erlitt und seitdem im Rollstuhl sitzt. Auch Emma Watson wird noch immer durch Holmes' Schicksal berührt, wie sie im Dezember 2024 auf Instagram teilte.

Emma Watson von Harry Potter-Kollegen David Holmes und Daniel Radcliffe zu Tränen gerührt

David Holmes schrieb über seine Erfahrungen als Stuntman und sein Leben nach der Harry Potter-Reihe in dem Buch The Boy Who Lived: When Magic and Reality Collide *, welches Ende 2024 erschienen ist. Das Buch beinhaltet ebenfalls ein Vorwort von Daniel Radcliffe, der Holmes bereits bei seiner 2023 erschienenen Dokumentation David Holmes: The Boy Who Lived unterstützte.

Emma Watson besorgte sich das Buch ihres Freundes und teilte ihre rührenden Gefühle dazu auf Instagram mit (via Cinemablend ):

Ich habe gerade [Daniel Radcliffes] Vorwort und David Holmes' wunderschönes Buch 'The Boy Who Lived' zu Ende gelesen und kann nicht aufhören zu Weinen (ein paar Lacher sind auch dabei gewesen, natürlich, weil es David ist).

Weiter ließ es sich Watson nicht nehmen, die Werbetrommel für das neueste Werk ihres ehemaligen Harry Potter-Kollegen zu drehen:

Aber wenn ihr dieses Weihnachten etwas lesen wollt, das euch einen Einblick hinter die Kulissen eines Films wie Harry Potter gibt, aber auch in die tiefe menschliche Reise, einen Platz und den Sinn in der Welt zu finden, wenn das Leben uns herausfordert... Davids Buch ist ein wunderschönes. Herzlichen Glückwunsch, lieber David.

David Holmes antwortete Emma Watson mit einem alten Harry Potter-Set-Foto – im Hermine-Kostüm

David Holmes hat Watsons Worte natürlich sofort auf Instagram entdeckt und freute sich sehr über die Unterstützung seiner Harry Potter-Kollegin. So teilte er daraufhin ein altes Bild von sich selbst am Set der Fantasy-Reihe, das ihn im Hermine-Kostüm zeigt. Dazu schrieb er:

Ein weiteres Mitglied meiner Potter-Familie, Emma Watson, hat es in ihrer Story geteilt. Genau wie Hermine, ist Emma unglaublich schlau, wundervoll und hat mich im Leben immer unterstützt, vor und nach meinem Unfall. Nicht viele Menschen wissen, dass ich damals arrangiert habe, dass einer meiner Freunde ihr Tanzstunden während des Potter-Franchise gab, als Teil des körperlichen Trainings.

[...] Ich habe auch mal als Hermine gedoubelt, wie ihr sehen könnt. Ich habe ziemlich gut in der Hermine-Perücke ausgesehen.

Die Dokumentation David Holmes: The Boy Who Lived steht aktuell bei WOW im Streaming-Abo zur Verfügung.

