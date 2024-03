Heute im TV: Vergessener Gerard Butler-Hit hat 205 Millionen eingespielt, aber heute macht er diese Art von Filmen nicht mehr

Mittlerweile kennen wir Gerard Butler als Action-Helden, aber vor gar nicht allzu langer Zeit hat er noch ganz andere Filme gedreht. Einen davon gibt es heute im TV.

Gerard Butler gibt in den letzten Jahren eigentlich ausschließlich den beinharten Action-Helden. Aber davor hat er eine ganze Weile vor allem Filme wie Die nackte Wahrheit gedreht: Romantische Komödien. Ihr könnt euch eine der erfolgreichsten davon heute Abend im TV anschauen.



Darum geht's in Die nackte Wahrheit

Die nackte Wahrheit dreht sich um Abby Richter (Katherine Heigl), eine Fernsehproduzentin mit Schwierigkeiten in Liebesdingen. Eigentlich sucht sie nach einer festen Beziehung, geht an die Sache aber ziemlich verkrampft heran. Der Erfolg bleibt dementsprechend aus und in ihrem Job läuft auch nicht alles so, wie sie sich das wünscht.

Darum wird Mike Chadway (Gerard Butler) ins Boot geholt, der den Laden wieder auf Vordermann bringen soll. Mike ist allerdings ein sexistischer Chauvinist, der zwar für Einschaltquoten sorgt, Abby aber zur Weißglut bringt. Trotzdem hilft er ihr, einen festen Partner zu finden und natürlich verlieben sich die beiden dabei ineinander.

Sony Gerard Butler und Katherine Heigl in Die nackte Wahrheit

Die nackte Wahrheit war ein gigantischer Erfolg, aber Gerard Butler dreht keine Rom-Coms mehr

Die nackte Wahrheit zählt zu den frühen und sehr großen Erfolgen von Gerard Butler aus der Zeit, bevor er zum Action-Star wurde. Der Film mit Katherine Heigl hat weltweit stolze 205 Millionen US-Dollar eingespielt. Bei einem Produktionsbudget von gut 38 Millionen entspricht das Einspielergebnis dem Fünffachen der reinen Produktionskosten, allerdings ohne Marketing (via: The Numbers ).

Zu Beginn seiner Hollywood-Karriere hat Gerard Butler noch in verschiedensten Genres gewildert. Einem Action-Film wie 300 standen immer wieder auch Liebesfilme wie Der Kautions-Cop gegenüber. Seit einigen Jahren übernimmt der Schauspieler aber fast nur noch Action-Rollen wie zum Beispiel Gesetz der Rache, den es jetzt neu auf Netflix gibt.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Die nackte Wahrheit?

ZDFneo strahlt Die nackte Wahrheit am heutigen 5. März 2024 um 21:45 Uhr aus. Eine Wiederholung gibt es nicht.

Aber ihr könnt euch den Film mit Katherine Heigl und Gerard Butler natürlich auch online zu Gemüte führen. Bei den üblichen Verdächtigen wie Google Play, Amazon Prime, Apple TV, Magenta TV oder Maxdome kann Die nackte Wahrheit gekauft oder geliehen werden.

