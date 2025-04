Heute im TV: Viel zu unbekannter Clint Eastwood-Film nach einer wahren Geschichte, die man kaum glauben kann

Clint Eastwood liebt wahre Geschichten, was man auch an unseren heutigen TV-Tipp sehen kann. Mit einer Mischung aus Drama und Krimi erzählt er die unglaubliche Geschichte eines alten Mannes.

In The Mule erzählt Clint Eastwood die unglaubliche Geschichte eines scheinbar gebrechlichen Mannes, der zum Lebensende auf die schiefe Bahn gerät. Das Krimi-Drama fesselt mit leisen Tönen und einer starken Performance durch Eastwood, der sowohl hinter der Kamera als auch als Hauptdarsteller überzeugt. The Mule läuft heute im TV.

The Mule im TV: Clint Eastwood als Drogenkurier

Der 90-jährige Earl Stone (Eastwood) hat als Vater und Ehemann nicht gerade geglänzt, jetzt droht auch noch die Schließung seiner Gärtnerei. Um an Geld zu kommen, nimmt er einen Job als Fahrer an, nicht wissend, dass er damit zum Drogenkurier eines mexikanischen Kartells geworden ist. Während sich seine Fracht vermehrt und seine Geldprobleme der Vergangenheit angehören, gerät er ins Visier des DEA-Agenten Colin Bates (Bradley Cooper).

The Mule beruht auf wahren Ereignissen

The Mule beruht auf dem wahren Fall des 90-jährigen Drogenkuriers Leo Sharp. Dennoch wurde der Name des Protagonisten verändert, was auch daran liegen könnte, dass Eastwood die Geschichte teils stark verfremdet hat. Zu den fiktiven Aspekten gehört auch die problematische Beziehung zwischen Earl Stone und seiner Tochter. Die wird von Eastwoods eigener Tochter Alison Eastwood gemimt, die für ihren Vater extra aus dem Film-Ruhestand zurückkehrte.

Auf Rotten Tomatoes heißt es, dass The Mule zwar einige Fehler aufweise, aber dennoch sehr unterhaltsam sei, was auch an den teils unvorhersehbaren Wendungen läge. Das späte Eastwood-Werk erhält dort einen Kritiker-Score von sehenswerten 70 Prozent , womit es weitestgehend mit den Bewertungen unserer Community übereinstimmt. Über 1.600 Nutzer:innen vergaben im Schnitt 6,8 von 10 Punkten.

Wann läuft The Mule mit Clint Eastwood im TV?

Das Krimi-Drama beginnt heute um Punkt Mitternacht, dem 22. April 2025 um 00:00 Uhr auf ARD. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch wer The Mule im Fernsehen verpasst hat, kann ihn bei Amazon Prime kaufen oder leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.