Heute im TV: Viel zu unbekannter Western-Tipp, der mit perfekter Länge unterhält

Der mit einem Oscar nominierten Western wurde für seine Bildsprache und ausgereifte Figuren gelobt. Ein starkes Schauspiel-Duo und die perfekte Film-Länge bieten heute Abend beste Unterhaltung.

Mit dem Serien-Hype sind scheinbar auch die Filme länger geworden, was nicht allen Werken guttut. Wer mal wieder Lust auf einen knackigen 90-minüter hat, der sollte heute bei Arte einschalten. Dort läuft der Western Der Stern des Gesetzes mit zwei großen Schauspieler aus unterschiedlichen Generationen: Henry Fonda und Anthony Perkins.

Der Stern des Gesetzes im TV: Ein Kopfgeldjäger als Mentor

Morgan Hickman (Fonda) war einst Sheriff, verdient sich mittlerweile aber als Kopfgeldjäger seinen Lohn. Als er in einer Stadt eine Leiche abliefert, trifft er auf den unerfahrenen Aushilfssheriff Ben Owens (Perkins), der in seiner Rolle überfordert scheint. Trotz anfänglichen Misstrauens wird Hickman zum Mentor und hilft Owens sich durchzusetzen. Gerade rechtzeitig, denn der junge Gesetzeshüter muss einen Mord aufklären und auch die Witwe Nona und ihr halbindigener Sohn Kip benötigen dringend seine Hilfe.

Regisseur Anthony Mann behandelt in Der Stern des Gesetzes seine Hauptthemen: Gewalt und Rassismus und beleuchtet, wie man diese bekämpfen kann. In Artes Reihe Ein Film, eine Minute wird die Performance von Perkins gelobt, dem es gelänge nicht den Klischees eines naiven Tölpels zu verfallen, sondern seiner schwierigen Rolle viele Nuancen einzuhauchen. Diesen Facettenreichtum zeigte er auch drei Jahre später in seiner wohl bekanntesten Rolle als Norman Bates in Psycho.

Meisterhafter Western: Viel Lob für Drehbuch und Bildsprache

Bei der Oscarverleihung 1958 war Der Stern des Gesetzes für einen Oscar in der Kategorie Bestes Originaldrehbuch nominiert. Für Drehbuchautor Dudley Nichols war es bereits die vierte Nominierung. 1935 wurde er für Der Verräter mit dem Academy Award ausgezeichnet, nahm den Preis jedoch nicht entgegen, da er sich für die Rechte der Drehbuchautor:innen und der Vereinigung Writer Guild of America stark machen wollte (via The New York Times ).

Das durchdachte Drehbuch ist aber nicht das einzige, was bei Der Stern des Gesetzes positiv auffällt. FILMDIENST beschreibt ihn als "Paradebeispiel der amerikanischen Kinomythenproduktion":

Der filmsprachlich vielleicht lehrreichste Western überhaupt. [...] Filmregisseur Anthony Mann [lehrt] den Zuschauer alles, was es über Raumgestaltung, Kameraführung und Schnitt des klassischen Genrewestern zu wissen gilt.

Wann läuft der Western Der Stern des Gesetzes im TV?

Gleich drei Ausstrahlungstermine hat Arte für den Western eingeplant. Zur Primetime um 20:15 Uhr könnt ihr ihn am heutigen Montag, den 16. Juni 2025 sehen. Die Wiederholungen laufen dann am 17. Juni um 16:05 Uhr und am 22. Juni um 15:25 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr ihn bei Amazon Prime kaufen oder leihen oder nach der Ausstrahlung in der arte-Mediathek streamen.

