Heute im TV: Zwei bildgewaltige, verstörende Sci-Fi-Meisterwerke, die jeder Genre-Fan gesehen haben muss

Sci-Fi-Fans bekommen heute gleich zwei moderne Genre-Klassiker von einem echten Visionär serviert. Einer der beiden Filme ist sogar eine Free-TV-Premiere.

Wenn ihr dem Sci-Fi-Genre auch nur im Geringsten etwas abgewinnen könnt, habt ihr großes Glück: Heute kommen Auslöschung und Ex Machina von Alex Garland im TV. Beide drehen sich um ganz unterschiedliche Themen, sind aber echtes Pflichtprogramm, wenn ihr ungewöhnliche, aufwühlende Filme mögt.

Ex Machina von Alex Garland dreht sich um KI und Superreiche, die außer Kontrolle geraten

Ex Machina stellt das Regiedebüt von Alex Garland dar, und der hat sich hier so richtig ausgetobt. Eigentlich kam der Streifen schon 2014 heraus, könnte aber kaum aktueller sein: Der superreiche Chef eines Tech-Unternehmens lädt einen seiner fähigsten Programmierer zu sich in seine High Tech-Villa ein.

Dort entpuppt sich die Kennenlern-Reise schnell als Experiment: Der 26-jährige Caleb (Domhnall Gleeson) soll mit einer Roboter-Frau zusammenarbeiten, der angeblich ersten echten Künstlichen Intelligenz. Sie wurde ihm gewissermaßen auf den Leib geschneidert und die beiden scheinen Gefühle füreinander zu entwickeln.

Die Story von Auslöschung setzt in erster Linie auf Mindfuck und Abgründiges

Auslöschung oder im Original Annihilation stammt ebenfalls von Alex Garland und dreht sämtliche Regler auf 11. Hier tritt eine bunt zusammengewürfelte Truppe, die in erster Linie aus Wissenschaftler:innen besteht, eine Reise ins Unbekannte an. Sie sollen die sogenannte Area X erkunden, aus der bisher keine einzige Expedition unbeschadet zurückgekehrt ist.

Was dort wirklich auf die Menschen wartet, weiß niemand so genau, aber fest steht, dass dort eigentlich gar nichts mehr mit rechten Dingen zu geht. Hinter einem schimmernden Schleier funktioniert nicht nur die Zeit anders: Sämtliches Leben scheint aus den Fugen zu geraten und zu mutieren, die Menschen spielen nach und nach verrückt und nichts ist so, wie es scheint.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Auslöschung ansehen:

Auslöschung - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die beiden Alex Garland-Filme sind ein echter Hochgenuss für alle Sci-Fi-Fans

Ex Machina seziert Themen wie KI, Bewusstsein, Emotionsfähigkeit, Datenschutz und das bedingungslose Abkulten von Tech-Mogulen. Dabei funktioniert der Film aber eher wie ein auf Hochglanz poliertes Kammerspiel, das immer mehr ins Unangenehme abdriftet.

Bei der Romanverfilmung Auslöschung dominiert von vornherein das Unheilvolle und Surreale. Gleichzeitig wird der bunte Reigen und der stetige Abstieg ins Delirium auch visuell auf extrem beeindruckende Art und Weise umgesetzt. Auch das Sound-Design macht keine halben Sachen und wenn ihr könnt, solltet ihr die englischsprachige Tonspur vorziehen.

Seid ihr einmal auf den Geschmack gekommen, können wir euch nur wärmstens ans Herz legen, die komplette Southern Reach- beziehungsweise Area X-Trilogie von Jeff Vandermeer * zu lesen, die sich wie ein einziger, verdichteter Fiebertraum anfühlt. Sie wurde kürzlich erst durch einen vierten Teil namens Absolution erweitert, den ihr hier auf Amazon findet *.

TV oder Stream: Wann und wo laufen Ex Machina und Auslöschung?

Ex Machina kommt am heutigen Dienstag, den 6. Mai um 20:15 Uhr auf Tele5. Eine Wiederholung läuft in derselben Nacht ab 0:55 Uhr.

Auslöschung wird zum ersten Mal überhaupt im Free-TV gezeigt, und zwar ab 22:25 Uhr, direkt hinter Ex Machina. Eine Wiederholung folgt dann am Freitag um 23:50 Uhr.

Beide Sci-Fi-Streifen lassen sich natürlich auch online streamen. Auslöschung gibt es beispielsweise bei Netflix, Ex Machina bei Amazon Prime im Abo.

