Heute ist er einer der beliebtesten Seriendarsteller der Welt: Erkennt ihr ihn vor 31 Jahren in seiner ersten Rolle?

Dieser Hollywood-Star beweist bis heute seine absolute Wandlungsfähigkeit und ergatterte in drei Erfolgsserien die Hauptrolle. Erkennt ihr ihn?

Der Schauspieler, den ihr oben seht, begeistert uns seit Jahrzehnten in verschiedenen Serienformaten. Er steht für Werke, die eine riesige und treue Fanbase um sich scharen. Er steht außerdem für Kühe im Weltall, verrückte Kriminalfälle und Neustarts in Los Angeles. Begonnen hat alles in der Seifenoper Liebe, Lüge, Leidenschaft.

Habt ihr schon eine Idee, wer auf dem Bild oben zu erkennen ist? Kleiner Tipp vor der Auflösung: Seine populäre Rolle aus Firefly - Aufbruch der Serenity konnte er in dem Film Serenity - Flucht in neue Welten fortsetzen.

Nathan Fillions Karriere ist geprägt von Serien mit riesiger Anhängerschaft

Heute kennen Nathan Fillion die allermeisten Leute aus seinen langlebigen Hitserien Castle oder The Rookie. Hier könnt ihr euch den aktuellsten Trailer ansehen mit Nathan Fillion als Cop:

The Rookie - S07 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Geboren im kanadischen Edmonton, strebte Nathan Fillion zunächst tatsächlich eine Laufbahn als Englischlehrer an. Dann aber packte ihn das Schauspielfieber und er begann noch während seines Studiums, in Theaterstücken mitzuwirken. Im Jahr 1994 verschlug es Nathan Fillion nach New York City, wo er die Rolle des Joey Buchanan in der Seifenoper Liebe, Lüge, Leidenschaft spielte. Dafür erhielt er 1996 seinen ersten Emmy als Outstanding Younger Actor. Kurz darauf zog der Schauspieler nach Los Angeles.

Es folgten weitere Auftritte, beispielsweise in der Sitcom Ein Trio zum Anbeißen oder Der Soldat James Ryan von Steven Spielberg. Der Durchbruch kam für Nathan Fillion 2002 als Captain Malcolm Reynolds in der Sci-Fi-Serie Firefly – Der Aufbruch der Serenity. Diese Rolle verkörperte der Schauspieler für 14 Episoden und einen Kinofilm namens Serenity – Flucht in neue Welten.

Damit war seine Karriere aber noch lange nicht beendet. Von 2009 bis 2016 gab er den Kriminalschriftsteller Richard Castle in der Krimi-Serie Castle. Seit 2018 spielt er den Polizisten John Nolan in dem Polizei-Drama The Rookie, der in L.A. ein neues Leben beginnt.

Mehr zu Nathan Fillion:

Nathan Fillion begeistert wiederholt durch Vielseitigkeit in seinen Performances. Es bleibt spannend, welche Projekte noch folgen werden. Im Kino wird er als Nächstes im neuen Superman-Film seines treuen Weggefährten James Gunns zu sehen sein als Superheld Green Lantern.