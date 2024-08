Deshalb hat The Rookie-Star Nathan Fillion schon vier verschiedene Rollen im MCU gespielt

The Rookie-Star Nathan Fillion hatte nicht nur einen Cameo-Auftritt in Deadpool & Wolverine, sondern auch in drei weiteren MCU-Filmen.

Auch wenn Nathan Fillion den meisten Film- und Serien-Fans aus Formaten wie Firefly, The Rookie oder Castle bekannt ist, kann der Schauspieler auf eine beachtliche Geschichte als Superheldendarsteller zurückblicken. Nicht nur umfasst seine Filmografie ganze vier verschiedene (!) MCU-Rollen, auch war Fillion bereits an zahlreichen DC-Projekten beteiligt.

Nathan Fillions MCU-Geschichte begann mit Guardians of the Galaxy

Erst kürzlich konnten Marvel-Fans Nathan Fillion auf der großen Kinoleinwand erleben ‒ und zwar als Stimmschauspieler in Deadpool & Wolverine. So lieh der John Nolan-Darsteller neben weiteren Stars wie Matthew McConaughey oder Blake Lively einer Deadpool-Variante seine Stimme, mit der es Ryan Reynolds' Wade Wilson und Hugh Jackmans Wolverine im finalen Kampf des Films zu tun bekommen. So ist Fillion im englischen Original als Headpool zu hören.

Fillions MCU-Geschichte startete bereits zehn Jahre zuvor mit Guardians of the Galaxy, da den Schauspieler eine lange Historie und Freundschaft mit Regisseur James Gunn verbindet. Er lieh darin ähnlich wie in Deadpool & Wolverine einer eher unscheinbaren Figur seine Stimme: einem Insassen, der Star-Lord (Chris Pratt) im Gefängnis bedroht. In Guardians of the Galaxy Vol. 2 kehrte Fillion noch einmal zurück, jedoch in einer anderen Rolle.

Schaut hier einen Trailer zu Guardians of the Galaxy:

Guardians of the Galaxy - Trailer (Deutsch) HD

In einer gelöschten Szene des Superhelden-Sequels tritt Fillion auf Filmpostern als der bekannte Schauspieler Simon Wiliams auf, der in den Comics später zu Wonder Man wird. In Guardians of the Galaxy Vol. 3 war Fillion wiederum in einer gänzlich anderen Rolle zu sehen: als der Orgoscope-Sicherheitschef Master Karja, der diesmal sogar in mehreren Szenen auftritt.

Damit hat Fillion laut CBR mehr unterschiedliche MCU-Rollen gespielt, als jede:r andere Darsteller:in. Abgesehen von Marvel-Mastermind Stan Lee höchstpersönlich, der bis zu seinem Tod in 22 MCU-Filmen zu sehen war.

Nathan Fillions Marvel-Rollen außerhalb des MCU:

Marvel's M.O.D.O.K. (2021) als Wonder Man

Marvel's Spider-Man 2 (2023) als Bodega Cat

Nathan Fillions DC-Geschichte ist sogar noch länger

Seine vier MCU-Auftritte können jedoch nicht mit Fillions DC-Geschichte mithalten, die bereits 2005 mit der Serie Die Liga der Gerechten startete. Seitdem war der Rookie-Star an zahlreichen weiteren DC-Projekten beteiligt und wird auch im kommenden Superman-Film von James Gunn zurückkehren ‒ und zwar in seiner wohl bekanntesten DC-Rolle Green Lantern.

Hier findet ihr eine Übersicht aller DC-Projekte von Fillion:

Als Green Lantern alias Hal Jordan bzw. Guy Gardner:

Podcast für Nathan Fillion-Fans: Warum ist The Rookie so beliebt?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?