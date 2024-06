Nathan Fillion verrät wahren Grund, warum The Rookie so gut ist – und wird es bei nächster Serie wieder machen

Für Nathan Fillion steckt hinter The Rookie ein klares Erfolgsrezept. Im Interview mit dem Serienschöpfer hat er genauer darüber gesprochen.

Mit The Rookie hat Nathan Fillion als Star nicht seinen ersten Serien-Hit gelandet. Zuvor spielte er auch schon in der beliebten Produktion Castle mit, die auf acht Staffeln kam. Wer beide Serien kennt, wird vermutlich starke Parallelen zwischen ihnen erkennen. Für Fillion ist das definitiv kein Zufall, denn er verfolgt ein klares Erfolgsrezept.

Nathan Fillion erklärt The Rookie-Erfolg mit klaren Faktoren

Bei Hollywood Outbreak wurde ein Audio-Mitschnitt geteilt, in dem neben Fillion auch The Rookie-Showrunner Alexi Hawley über die Serie sprechen. Fillion sagt, dass die Serie vor allem deshalb so gut funktioniert, weil sie einen mitreißenden Mix aus Drama und Comedy bietet.

Episoden können viel Humor haben, emotionale Familienmomente oder auch ernste Figurentode. Dazu kommt das bewährte Fall-der-Woche-Prinzip, das einzelne Handlungsstränge innerhalb einer Episode abschließt und The Rookie so abwechslungsreich hält.

Laut Hollywood Outbreak würde das Duo genau an diesem Erfolgsrezept festhalten, falls Fillion und Hawley nach The Rookie zusammen an einer neuen Serie arbeiten würden.

Wo kann man The Rookie noch in Deutschland schauen?

In der ZDF-Mediathek findet ihr die aktuellen Staffel 5-Folgen der Free-TV-Premiere. Alternativ könnt ihr die ersten fünf Staffeln bei Disney+ schauen. WOW bietet sogar sechs Staffeln an. Bei Netflix gibt's Staffel 1-4.

Podcast für Krimi-Fans: Warum ist The Rookie so beliebt?

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?