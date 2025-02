Heute kommt ein Sci-Fi-Meisterwerk im TV, bei dessen Dreh der Regisseur fast gestorben wäre

Einer der erfolgreichsten Blockbuster-Regisseure unserer Zeit wäre beim Dreh dieses fast vergessenen Sci-Fi-Meisterwerks beinahe ums Leben gekommen. Heute könnt es im TV erleben.

James Cameron zieht in der Regel alle Register, wenn es ums Filmemachen geht. Mit großem Erfolg: Titanic, Terminator 2 oder Aliens: Die Rückkehr gelten völlig zu Recht als Blockbuster-Meilensteine. Das Sci-Fi-Meisterwerk Abyss - Abgrund des Todes muss sich vor diesen Titeln nicht verstecken, denn dafür wurden beim Dreh weder Kosten noch Mühen gescheut.

Heute im TV: Darum geht's in Abyss - Abgrund des Todes von James Cameron

Das Atom-U-Boot USS Montana hat jede Menge Sprengköpfe geladen, wird unter Wasser von irgendetwas Mysteriösem getroffen und sinkt. Es landet gefährlich nahe an einem Tiefseegraben, einem viele Tausend Kilometer tiefen Abgrund. Um die bedrohliche Fracht zu bergen, schleust das Militär einige Navy-Seals auf eine Untersee-Bohrplattform ein.

Die Leiterin der Bohrinsel will mit dem Team zusammen in die Tiefe hinabsteigen, wo unter anderem ihr Ehemann auf sie wartet. Die Ehe befindet sich allerdings in der Krise, was aber angesichts der unglaublichen Entdeckungen, die die Menschen dort unter der Meeresoberfläche machen, das kleinste Problem darstellt, mit dem wir es hier zu tun bekommen.

James Cameron liefert mit Abyss ein geniales Sci-Fi-Stück ab, für das er beinahe gestorben wäre

Abyss begeistert mit einer furchteinflößenden Unterwasserwelt, spannenden zwischenmenschlichen Dramen, beeindruckenden Bildern und überraschend starkem Sci-Fi-Einschlag, wenn es auf das Ende des Films zugeht. Der Mann weiß einfach, wie man mitreißende Blockbuster dreht, die einen ordentlich mitfiebern lassen.

Dafür wurde aber auch einiges aufs Spiel gesetzt. Ein Großteil der Szenen für Abyss wurden tatsächlich unter Wasser gedreht, und zwar in gigantischen Tanks. Bei den überaus anspruchsvollen Unterwasserdreharbeiten ist es sogar mehrmals zu Unfällen gekommen, die sowohl Ed Harris als auch James Cameron fast das Leben gekostet hätten.

Der Meisterregisseur stand laut eigener Aussage mit Zementschuhen am Boden des Wassertanks und hatte keine Luft zum Atmen mehr. Ein ihm zu Hilfe eilender Rettungstaucher schob ihm ein Atemgerät in den Mund, das allerdings defekt war. James Cameron musste dem Helfer letzten Endes sogar ins Gesicht schlagen, um sein Problem zu verdeutlichen.

Die beste Fassung: Abyss jetzt hier als 4K-Edition bei Amazon schnappen *

TV oder Stream: Wann läuft James Camerons Sci-Fi-Epos Abyss?

Abyss – Abgrund des Todes kommt heute Abend, am 16. Februar 2025 um 20:15 Uhr, auf Tele 5. Eine Wiederholung folgt in der Nacht von Montag auf Dienstag, den 18. Februar um 0:15 Uhr.

Streaming-Alternativen in Form der klassischen Flatrate-Abos gibt es momentan keine. Ihr könnt euch Abyss aber bei Apple TV oder Amazon digital leihen oder kaufen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.