Heute kommt ein Steven Spielberg-Meisterwerk im TV, das der Regisseur selbst zensiert hat – und das bereut er bis heute

Steven Spielberg hat viele grandiose Filme gedreht. Aber nur einer davon kommt heute im TV und wurde auch noch von dem Regisseur selbst nachträglich abgeändert.

Steven Spielberg kann nur davon abraten, nachträglich in den eigenen Kunstwerken herumzupfuschen. Zumindest bereut er es laut eigenen Angaben bis heute, nachträglich seinen absoluten Klassiker E.T. - Der Außerirdische zensiert zu haben. Ihr könnt ihn euch heute im TV ansehen.

Worum geht's in E.T. - Der Außerirdische?

Die Geschichte dürften die allermeisten schon kennen, immerhin geht es hier um einen zeitlosen Klassiker und einen der berühmtesten Streifen überhaupt. Das verdankt der Spielberg-Film aber eben auch seiner herzerwärmend rührenden Story. Die dreht sich um einen kleinen Jungen namens Elliot (Henry Thomas), der eine höchst ungewöhnliche Entdeckung macht und sich mit einem waschechten Außerirdischen anfreundet.

United International Pictures GmbH ET hat uns unzählige legendäre Bilder wie dieses beschert, die unsterblich geworden sind.

Er versteckt den extraterrestrischen, sehr freundlich gesinnten Besucher vor den Behörden und will ihm helfen. Gemeinsam mit seinen Geschwistern Mary (Dee Wallace), Michael (Robert MacNaughton) und Gertie (Drew Barrymore) wird der Plan geschmiedet, dem kleinen grünen Männchen seinen Wunsch zu ermöglichen. Der will nämlich vor allem eins: nach Hause telefonieren.



Bereut er bis heute: Das hat Steven Spielberg nachträglich an E.T. geändert



E.T. - Der Außerirdische zählt zu den Filmen, die nachträglich verändert wurden. Das kommt immer mal wieder vor und ereilt selbst die Besten unter den Besten. Die Gründe dafür fallen vielfältig aus, erzürnen manchmal aber ganze Scharen an Fans. Wie zum Beispiel die Änderungen, die George Lucas an Star Wars vorgenommen hat, was zum "Han Shot First"-Meme geführt hat.

Bei E.T. - Der Außerirdische hat Steven Spielberg mit seiner Änderung aber vor allem sich selbst verärgert. Er bereue auch heute immer noch, die Schusswaffen der Regierungsbeamten rückwirkend in Funkgeräte umgewandelt zu haben (via Deadline ). Der Regisseur bezeichnet die Aktion als Fehler und erklärt, er hätte es nie tun sollen.

Steven Spielberg geht sogar so weit, dass ihm zufolge überhaupt kein Film im Nachhinein mehr abgeändert werden sollte. Egal, aus welchen Gründen so eine Änderung angedacht werden könnte. Filme seien immer ein Produkt ihrer Zeit und sollten das auch bleiben.

Stream oder TV: Wann und wo läuft E.T. - Der Außerirdische?

ZDF neo strahlt E.T. - Der Außerirdische am heutigen Samstag, den 16. Dezember 2023 um 20:15 Uhr aus. Eine Wiederholung wird allerdings nicht gezeigt.

Ihr könnt den Steven Spielberg-Klassiker aber auch im Internet anschauen. E.T. gibt es zum Beispiel als Teil des Amazon Prime Video-Abos und ansonsten auch zum Leihen oder Kaufen, und zwar bei Google Play, Magenta TV, Apple TV, Maxdome oder Amazon.

