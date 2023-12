"Hässlich und ermüdend": Zack Snyders Netflix-Kracher Rebel Moon ist laut ersten Kritiken überraschend schlecht

Rebel Moon: Kind des Feuers soll Netflix' größter Sci-Fi-Film des Jahres werden. Die Kritiken zu Zack Snyders Epos lesen sich nun leider ernüchternd.

Manche Sci-Fi-Filme sind jahrelang in Produktion, um am Ende in der Luft zerrissen zu werden. So scheint sich leider auch im Falle von Zack Snyders heiß erwartetem Epos Rebel Moon - Teil 1: Kind des Feuers zu sein, wenn wir einen Blick auf die ersten Kritiken werfen.

Sci-Fi-Kracher Rebel Moon von ersten Kritiken abgelehnt: "Weltraum-Langweiler"

Wie auf Meta Critic nachzulesen ist, fallen die ersten großen Kritiken zum Film größtenteils negativ aus. "Hässlich und ermüdend" nennt etwa der Hollywood Reporter die ästhetische Wirkung des Films, den er als "Weltraum-Langweiler" bezeichnet. The Daily Beast spricht von einer "billigen Kopie", und Indie Wire -Kritker David Ehrlich wünscht sogar, den Film nie gesehen zu haben.

Einige bessere Kritiken, etwa von Screen Rant , gestehen dem Film "aufregende Ideen" zu, die dieser aber nicht mit interessanten Figuren und einem guten Plot untermauern könne. Der größte Kritikpunkt ist für viele eine einfallslose Geschichte mit eindimensionalen Charakteren.

Noch befinden wir uns in einem frühen Stadium der Kritikenlese. Der Trend bei dem Review-Aggregator Meta Critic zeigt derzeit allerdings eher nach unten. Die ersten Social Media-Reaktionen zum Sci-Fi-Film fielen noch sehr positiv aus.

Wann erscheint Rebel Moon auf Netflix?

Rebel Moon Teil 1 erscheint am 22. Dezember 2023 auf Netflix. Vor der Kamera sind unter anderem Sofia Boutella (Atomic Blonde) und Ed Skrein (Deadpool) zu sehen.

