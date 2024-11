Heute kommt keine neue NCIS-Folge bei Sat.1: Wann geht's mit Staffel 22 im TV weiter?

Bei Sat.1 gibt es ab heute Abend keine neuen Folgen von Navy CIS. Wann es mit der TV-Ausstrahlung weitergeht und warum Staffel 21 so kurz ist, erfahrt ihr hier.

Nach über 20 Jahren erfreuen sich das Krimiformat Navy CIS und dessen zahlreiche Ableger weiterhin großer Beliebtheit. Bei Sat.1 wurden zuletzt die neuesten Folgen der 21. Staffel immer dienstags zur besten Sendezeit in der Primetime ausgestrahlt.

Ab heute übernimmt jedoch die neue Krimiserie Elsbeth ab 20:15 Uhr den Sendeplatz von NCIS. Wir erklären euch den Grund für die verkürzte Ausstrahlung und wann es wieder neue Fälle von Alden Parker (Gary Cole) und seinem Ermittlerteam zu sehen gibt.



Navy CIS Staffel 21 im TV: Darum gibt es keine Folge 11

Heute gibt es keine neue Episode von NCIS bei Sat.1 zu sehen, denn Staffel 21 umfasst lediglich 10 Episoden. Aufgrund der Doppelstreiks in Hollywood, die im vergangenen Jahr zahlreiche TV-Produktionen Monate lang stilllegten, konnte die 21. Staffel nur mit großer Verzögerung und als kürzeste in der Geschichte der Crime-Serie an den Start gehen.

NCIS-Fans können aber aufatmen, denn eine 22. Staffel wurde längst bestellt und wird wieder regulär über 20 Folgen umfassen. In den USA läuft die neue Season sogar schon seit Mitte Oktober 2024 beim TV-Sender CBS. Aber wann ist es in Deutschland endlich so weit?

Wann kommt NCIS Staffel 22 bei Sat.1?

Einen konkreten Termin für die deutsche TV-Rückkehr von Navy CIS gibt es bisher nicht. Jedoch lässt sich anhand der vergangenen Seasons bereits abschätzen, wann die 22. Staffel in Deutschland zu sehen sein könnte.

Die letzten beiden Staffeln von NCIS gingen jeweils rund 4 und 6 Monate nach der US-Ausstrahlung hierzulande bei Sat.1 und im Stream bei Joyn an den Start. Somit sollte Staffel 22 voraussichtlich zwischen Februar und April 2025 im deutschen TV zu sehen sein.

Mehr News zu NCIS:

Podcast für Serienfans: Die 15 besten Serien im November bei Netflix und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im November umfassen das Finale des Netflix-Hits Arcane ebenso wie die heiß erwartete Dune-Serie. Außerdem kehren der Sci-Fi-Tipp Silo und das Western-Phänomen Yellowstone mit neuen Folgen zurück.